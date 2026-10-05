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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد السقوط أمام جنوب إفريقيا.. رقم سلبي جديد لحسام حسن مع منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
حسن العمدة

لم تكن خسارة منتخب مصر الوطني أمام جنوب إفريقيا مجرد هزيمة في مباراة ودية، بعدما حملت المواجهة رقمًا سلبيًا جديدًا في مشوار حسام حسن مع الفراعنة، منذ توليه المسؤولية الفنية للمنتخب.

وسقط منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولي، لتصبح هذه الهزيمة السادسة للعميد خلال مشواره مع المنتخب.

ولعل اللافت في خسارة جنوب إفريقيا أنها كانت الأولى لحسام حسن على أرضية استاد القاهرة منذ توليه قيادة الفراعنة، ليواصل المنتخب تسجيل رقم سلبي جديد تحت قيادة مدربه.

وخاض حسام حسن حتى الآن 38 مباراة مع منتخب مصر، حقق خلالها 20 فوزًا، مقابل 12 تعادلًا و6 هزائم.

وجاءت قائمة المنتخبات التي نجحت في الفوز على مصر تحت قيادة حسام حسن كالتالي: كرواتيا، أوزبكستان، السنغال، البرازيل، الأرجنتين، وجنوب إفريقيا.

وانضمت جنوب إفريقيا إلى قائمة ضحايا الفراعنة بعدما حسم هدف وحيد المباراة الودية لصالحها على استاد القاهرة.

وبذلك، حقق حسام حسن 20 انتصارًا خلال 38 مباراة مع منتخب مصر، بينما تعادل في 12 مواجهة وتلقى 6 هزائم، جاءت آخرها أمام جنوب إفريقيا في ختام فترة التوقف الدولي.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر:

  • 38 مباراة
  • 20 انتصارًا
  • 12 تعادلًا
  • 6 هزائم
منتخب مصر منتخب مصر الوطني جنوب إفريقيا حسام حسن

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