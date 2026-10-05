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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد: حمزة عبد الكريم يمتلك مقومات مهاجم منتخب مصر الأساسي

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بالمستوى الذي ظهر عليه حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، خلال مشاركته أمام جنوب إفريقيا، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك المقومات التي تؤهله ليصبح المهاجم الأساسي للفراعنة خلال الفترة المقبلة.

حمزة عبد الكريم 

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية: «من الدقيقة 68 بقى عندنا مهاجم في خط هجوم منتخب مصر من بعد نزول حمزة عبد الكريم، تحس إن فيه فُرود، وتحركات فُرود، بيضغط على اللي معاه الكرة، بيقطع الكورة ويكمل في منطقة الجزاء».

وأضاف: «بكرم المولى عز وجل خلال فترة ليست بالطويلة هيكون المهاجم الأساسي لمنتخب مصر وهو يستحقها، والقادم هيكون أفضل وأحسن».

وأكد عبد الجواد أن دخول حمزة عبد الكريم منح الخط الهجومي لمنتخب مصر شكلًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن تحركات اللاعب وضغطه على المنافس واستمراره في التحرك داخل منطقة الجزاء من أبرز الأمور التي لفتت أنظاره خلال المباراة.

ويأتي إشادة إبراهيم عبد الجواد بحمزة عبد الكريم عقب خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفريقين للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف منتخب جنوب إفريقيا الوحيد في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير، ليحسم الضيوف المباراة لصالحهم.

وشهدت المباراة مشاركة حمزة عبد الكريم خلال الشوط الثاني، حيث قدم اللاعب مردودًا نال إشادة عدد من المتابعين، في ظل الرغبة في منح العناصر الشابة فرصة أكبر مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

حمزة عبد الكريم برشلونه الاهلي الزمالك الارجنتين

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