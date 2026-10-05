قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين توشك على كسر هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيسين الراحلين السادات وعبدالناصر
وفاة ابنة القارئ الراحل مصطفى إسماعيل.. وأحمد نعينع ينعيها
الدواجن والسكر.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين
أسعار الخبز تحت رقابة التموين.. تفاصيل جديدة بشأن سعر الرغيف الحر والبلدي ومستجدات الفينو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول
الطقس اليوم الاثنين.. أمطار رعدية وشبورة ورياح على عدة مناطق
مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية
3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها
وزير الخارجية يلتقي نظيريه التشادي والليبي.. تعزيز مكافحة الإرهاب وتفعيل تجمع الساحل والصحراء
السلطات الأمريكية تلقي القبض على عميلة صينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة جديدة للفراعنة.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف فيفا بعد توقف سبتمبر وأكتوبر

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عقب انتهاء مبارياته خلال فترة التوقف الدولي الحالية لشهري سبتمبر وأكتوبر.

وخاض الفراعنة 3 مباريات خلال فترة التوقف، بواقع مباراتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 أمام أنجولا وجنوب السودان، إلى جانب مواجهة ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا.

واستهل منتخب مصر مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على جنوب السودان بنتيجة 5-0، ثم تلقى خسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وبحسب التحديث الأخير لتصنيف «فيفا»، أصبح رصيد منتخب مصر 1585.86 نقطة، ليحتل المركز الـ25 عالميًا، بعدما كان في المركز الـ24 قبل انطلاق مباريات التوقف الدولي الحالي.

في المقابل، صعد منتخب الإكوادور إلى المركز الـ24 برصيد 1588.16 نقطة، متفوقًا على المنتخب المصري بفارق 2.30 نقطة، مع امتلاكه مباراة مرتقبة أمام بنما.

وفقد منتخب مصر 7.03 نقطة عقب تعادله مع أنجولا، بينما حصل على 2.06 نقطة بعد الفوز الكبير على جنوب السودان، قبل أن يخسر 6.22 نقطة إثر الهزيمة أمام جنوب إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد بدأ عام 2025 في المركز الـ33 عالميًا بتصنيف «فيفا»، قبل أن يواصل تقدمه حتى وصل إلى المركز الـ24، ليعود ويتراجع مركزًا واحدًا عقب نتائج فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم فيفا كأس أمم إفريقيا 2027 كأس أمم إفريقيا منتخب جنوب إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

فاتورة الكهرباء

زيادة 7% على فاتورة الكهرباء.. حالة واحدة ترفع قيمة المستحقات

بالصور

دينا الشربيني تتألق في أحدث جلسة تصوير

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد