مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة إحالة جهاز حسام حسن للتحقيق

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن إحالة الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن للتحقيق، على خلفية ما شهده معسكر الفراعنة الأخير.

وأكد المصدر أن كل ما تردد عن إحالة الجهاز الفني للتحقيق لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى وجود بعض الملاحظات بالفعل على معسكر المنتخب الأخير، إلا أن التعامل معها سيكون بشكل ودي من خلال جلسة تجمع مسؤولي الاتحاد بالجهاز الفني.

وأوضح المصدر أن سفر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، خارج مصر تسبب في تأجيل جلسته مع حسام وإبراهيم حسن لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمنتخب.

أبو ريدة يدعم جهاز حسام حسن

وأشار المصدر إلى أن هاني أبو ريدة لديه بعض الملاحظات على ما حدث خلال المعسكر الأخير، لكنه في الوقت نفسه يدعم استمرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ولا توجد نية لاتخاذ قرار متسرع بشأنه.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عقد جلسة مع حسام وإبراهيم حسن في إطار العمل على احتواء الأزمات التي شهدها المعسكر الأخير، وهو ما يتوافق مع ما كشفته مصادر إعلامية عن توجه الاتحاد نحو تهدئة الأجواء والحفاظ على استقرار المنتخب.

الدرندلي يسعى لعدم تكرار أزمة جنوب السودان

وأضاف المصدر أن خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، يرغب في عدم تكرار ما حدث خلال معسكر منتخب مصر في جنوب السودان، خاصة في ظل وجود ملاحظات تتعلق بالجانب الإداري والتنظيمي للبعثة.

وكان الدرندلي قد أكد في تصريحات سابقة عدم وجود حديث عن إقالة الجهاز الفني، مشددًا على أهمية الاستقرار، مع إشارته إلى وجود أخطاء إدارية وتنظيمية خلال رحلة جنوب السودان.

وبذلك، تتجه الأمور داخل اتحاد الكرة إلى احتواء الموقف وفتح صفحة جديدة مع الجهاز الفني، مع التأكيد على معالجة الملاحظات التي ظهرت خلال المعسكر الأخير دون تصعيد.