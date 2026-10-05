جولة تفقدية لرئيس الاتحاد السكندري بفرع سموحة للبدء فى أعمال الإنشاءات الجديدة والتطوير

قام محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري بجولة تفقدية موسعة داخل فرع نادي الاتحاد السكندري بسموحة، وذلك تمهيداً للبدء فى أعمال الإنشاءات الجديدة و التطوير بالفرع خلال المرحلة القادمة، بما يخدم فرق النادى والسادة أعضاء النادي الكرام.

جاء ذلك بحضور حازم الرجال أمين الصندوق، و ياسر عبد الله، و سامي بطيئة أعضاء مجلس الإدارة.

و يحرض مجلس الإدارة برئاسة محمد سلامة حالياً على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة باستكمال العمل في أعمال الأنشاءات بفرع سموحة ، والتى ستضمن :

حمام سباحة

صالة مغطاة للجمباز والألعاب القتالية والفردية

أعمال اللاند سكيب

كيدز إيريا (منطقة مخصصة للأطفال بالكامل)

تطوير بوابات النادى

و قد تسلم النادى الشكل النهائى للرسومات الهندسية من الشركة الهندسية المنفذة ، تمهيداً للبدء في تنفيذ الأعمال

وتبدأ المرحلة الأولى من الأعمال بالحفر والبناء الخاص بالصالة المغطاة و حمام السباحة ، ثم يتم استكمال باقى المنشآت تباعاً عقب الانتهاء من مراحل محددة من العمل بهما.

و تُعد هذه الخطوة نقلة مهمة فى مستقبل النادى ، إذ تستهدف تنمية موارد النادي وزيادة إيراداته، وتوفير مستوى أعلى من الرفاهية والراحة للأعضاء داخل الفروع، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لفرع سموحة.