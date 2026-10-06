شبانة: لا نية لإقالة حسام حسن.. ومحمد صلاح في معسكر المنتخب المقبل

أكد الإعلامي محمد شبانة أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر عقده يوم 12 أكتوبر، لا يحمل أي طابع استثنائي، مشيرًا إلى أن الحديث عن وجود تربص بالجهاز الفني لمنتخب مصر لا أساس له.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "عاجبني إن اتحاد الكرة أعلن عن ميعاد الاجتماع الطبيعي، واللي سيُعقد يوم 12 أكتوبر، وهو اجتماع عادي جدًا، وليس عاجلًا، أو كما يتردد كأن هناك تربصًا بالجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأضاف: "ممكن يكون فيه عتاب من خالد الدرندلي أو هاني أبو ريدة للجهاز الفني، ولكن الأمر لا يصل إلى اجتماع عاجل لإقالة المدير الفني".

وتابع: "محمد صلاح عمود رئيسي من أعمدة منتخب مصر، واتحاد الكرة أكد أنه سيكون موجودًا في المعسكر المقبل للمنتخب، ولا توجد معه أي مشكلة".