إيطاليا تتخطّى عقبة تركيا في دوري الأمم الأوروبية

حقّق المنتخب الإيطالي فوزاً ثميناً على ضيفه المنتخب التركي بثلاثة أهداف لواحد، يوم الإثنين، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية

وبادر جانلوكا سكاماكا بافتتاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة (26).

وأدرك آرال شيمشير التعادل للضيوف في الدقيقة (61).

ومنح ريكاردو كالافيوري الهدف الثاني للمنتخب المُضيف في الدقيقة (65).

وزاد فرانشيسكو إسبوسيتو من متاعب الضيوف بتوقيعه على الهدف الثالث في الدقيقة (87).

وبهذا الانتصار رفعت إيطاليا رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثاني على جدول ترتيب المجموعة الأولى.

وفي المقابل واصلت تركيا رحلة البحث عن أولى نقاطها بتموقعها في المرتبة الرابعة والأخيرة دون نقاط.