نتائج مباريات اليوم في دوري المرتبط لكرة السلة

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شهدت منافسات دوري المرتبط لكرة السلة رجال، اليوم الإثنين، إقامة 3 مواجهات في الدور التمهيدي للمسابقة، في إطار منافسات الموسم الرياضي 2026-2027.

وحقق فريقا المصرية للاتصالات للرجال والمرتبط الفوز على الزهور، حيث حسم فريق المرتبط اللقاء بنتيجة 68-59، وفاز فريق الرجال بنتيجة 89-81.

كما فاز فريقا سموحة للرجال والمرتبط على هليوبوليس، حيث فاز فريق المرتبط بنتيجة 62-42، وفاز فريق الرجال بنتيجة 76-59.

وفي مواجهة سبورتنج والاتحاد السكندري، حسم فريق المرتبط بسبورتنج المواجهة بنتيجة 85-81، بينما فاز فريق الرجال بالاتحاد السكندري بنتيجة 92-61.

وتقام منافسات دوري المرتبط بمشاركة 16 فريقًا، هي: الأهلي، الاتحاد السكندري، المصرية للاتصالات، الزمالك، بتروجت، سبورتنج، سموحة، الجزيرة، القناة، طلائع الجيش، هليوبوليس، الأوليمبي، أصحاب الجياد، الصيد، الزهور، وألعاب دمنهور.

وتقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الذهاب والإياب، ويحصل الفريق الفائز في مباراتي الرجال والمرتبط تحت 16 عامًا على نقطتين، بينما يحصل الفريق الخاسر على نقطة واحدة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث مباريات الأفضلية لحسم بطاقات التأهل إلى دور الثمانية.

وتسهم نتائج دوري المرتبط في تحديد مواجهات الدور الأول من دوري السوبر، المؤهل إلى منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة.