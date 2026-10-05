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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حارس مرمى الأهلي السابق عن الشناوي: حارس أسطوري ومينفعش يتعامل معاه حسام حسن كده

الشناوي
الشناوي
ميرنا محمود

أكد أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والأهلي يُعد أحد أبرز حراس الكرة المصرية وأحد أساطيرها، مشددًا على ضرورة التعامل معه بما يليق بتاريخه الكبير.

وقال عبدالمنعم، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الشناوي يمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات والبطولات، وقدم الكثير للكرة المصرية على مدار سنوات طويلة.

وأضاف حارس الأهلي السابق أن الشناوي يستحق التقدير والاحترام، مؤكدًا أنه لا يصح التعامل معه بهذه الطريقة من جانب حسام حسن، في ظل مكانته الكبيرة وتاريخه مع منتخب مصر والنادي الأهلي، مشددا على ضرورة تقدير ما قدمه طوال مسيرته.

أحمد عادل عبدالمنعم الأهلي محمد الشناوي منتخب مصر سهام صالح

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