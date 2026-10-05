حارس مرمى الأهلي السابق: الحضري الأفضل في تاريخ الأهلي.. والشناوي ثانيا

كشف أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الأهلي السابق، عن اختياراته لأفضل ثلاثة حراس مرمى في تاريخ النادي الأهلي، وفقًا لرؤيته الشخصية وترتيبه الخاص.

وقال عبدالمنعم، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن عصام الحضري يأتي في المركز الأول ضمن قائمة أفضل حراس الأهلي عبر التاريخ، لما قدمه من مستويات مميزة وإنجازات وبطولات عديدة مع الفريق.

وأضاف أن محمد الشناوي يحتل المركز الثاني، بعد مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء.

وجاء الراحل ثابت البطل في المركز الثالث، تقديرًا لتاريخه الكبير ومكانته المميزة في تاريخ النادي، مؤكدًا أن الثلاثي ترك بصمة بارزة في عرين الأهلي.