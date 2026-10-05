طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة ياسر إبراهيم وكريم الدبيس

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الطبية لعدد من لاعبي الفريق، وذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، موضحًا مراحل التأهيل التي يخضع لها الثنائي ياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

تطورات إصابة ياسر إبراهيم وكريم الدبيس

وأكد طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم يخوض حاليًا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في جزع بالرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل.

ويعمل الجهاز الطبي على تجهيز ياسر إبراهيم بصورة تدريجية، وفقًا للبرنامج المحدد له، مع متابعة حالته بشكل مستمر تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية، قبل اتخاذ قرار مشاركته في المباريات وفقًا لدرجة جاهزيته البدنية والفنية.

وفي السياق ذاته، أوضح طبيب الأهلي أن كريم الدبيس بدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي، وذلك في إطار خطة التعافي من الإصابة التي تعرض لها اللاعب والمتمثلة في شد بالعضلة الضامة.

ويخضع الدبيس لبرنامج تدريجي بهدف استعادة جاهزيته البدنية والتأكد من اكتمال شفائه قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل الجهاز الطبي بالأهلي متابعة حالة اللاعبين المصابين بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهاز الفني، لتحديد موعد عودة كل لاعب وفقًا لمدى استجابته للبرنامج التأهيلي، مع تجنب التعجل في الدفع بأي لاعب قبل اكتمال جاهزيته.

