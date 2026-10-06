مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر حقيقة ما تردد بشأن وجود أزمة بين حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، والمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، عقب مباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية.

وأكد المصدر أن لا توجد أي أزمة بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم، موضحًا أن الحديث الذي دار بين المدير الفني واللاعب عقب المباراة كان في إطار التوجيه الفني فقط، ولا يحمل أي خلاف شخصي بين الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن حسام حسن أشاد بإمكانيات حمزة عبد الكريم وقدرته على التطور، مؤكدًا أن اللاعب يحظى بالتقدير داخل الجهاز الفني، وأن ما حدث لا يتجاوز كونه نقاشًا فنيًا بين المدير الفني وأحد لاعبيه.

حمزة عبد الكريم يحترم حسام حسن

وأوضح المصدر أن حمزة عبد الكريم يحترم حسام حسن ويستمع جيدًا لتوجيهاته، ولا توجد أي أزمة في علاقة اللاعب بالمدير الفني.

وأضاف أن مهاجم برشلونة الشاب ينظر إلى وجوده مع منتخب مصر باعتباره فرصة مهمة لإثبات نفسه والتطور، ويسعى للاستفادة من كل دقيقة يحصل عليها بقميص الفراعنة.

وكانت لقطة جمعت حسام حسن بحمزة عبد الكريم عقب مباراة مصر وجنوب إفريقيا قد أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تحدثت تقارير عن وجود خلاف بين الطرفين، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن الأمر لم يتجاوز حديثًا بين المدرب واللاعب.

ويأتي ذلك في ظل اعتماد حسام حسن على حمزة عبد الكريم ضمن حساباته مع المنتخب، بعدما سبق أن أشاد بقدراته وأكد جاهزيته للمشاركة مع الفراعنة.