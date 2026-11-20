أعلن الجيش العراقي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على الإرهاب، مؤكدًا فتح المقر المسيطر في منطقة جرف النصر، تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، في إطار خطة لإعادة تنظيم وانتشار القوات الأمنية بالمنطقة.

وأوضح الجيش العراقي أنه سيبدأ تنفيذ ترتيبات أمنية وتنظيم الوحدات العسكرية وفق جدول زمني محدد في جرف النصر، مشيرًا إلى استكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة للمقر المسيطر، بقيادة قوات الشرطة الاتحادية.

وأكد أن الألوية 45 و46 و47 جزء لا يتجزأ من الحشد الشعبي، لافتًا إلى أن ألوية من الجيش والحشد الشعبي والشرطة ستتولى إعادة الانتشار في المنطقة.

وأشار الجيش إلى أن المقر المسيطر سيتولى التنسيق وقيادة العمل بين الوحدات والتشكيلات الأمنية الموجودة في جرف النصر، مع توفير الدعم اللازم لتنفيذ المهام الأمنية وبسط الاستقرار وتطبيق القانون.