حذر الكاتب الصحفي أكرم القصاص من مخاطر التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع دخوله سباق التسلح التكنولوجي بين القوى الكبرى، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لم يعد في تطوير هذه التكنولوجيا، وإنما في قدرة الدول على التحكم فيها ومنع خروجها عن السيطرة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أوضح القصاص أن الذكاء الاصطناعي يشهد تطورًا متسارعًا يثير تساؤلات ومخاوف بشأن قدرته على تطوير نفسه مستقبلًا، بصورة قد يصعب التحكم فيها.

الذكاء الاصطناعي يدخل سباق التسلح العالمي

وأشار القصاص إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي في سباق التسلح التكنولوجي بين القوى الكبرى يفتح الباب أمام مخاطر جديدة، خاصة مع إمكانية توظيف هذه التقنيات في الحروب والصراعات العسكرية.

ولفت إلى وجود مخاوف من وصول استخدامات الذكاء الاصطناعي إلى التحكم في الأسلحة النووية، وهو ما يفرض ضرورة وضع ضوابط تضمن عدم تحول التكنولوجيا الحديثة إلى تهديد للأمن العالمي.

مخاوف من تطور التكنولوجيا خارج السيطرة

وأكد الكاتب الصحفي أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يطرح تحديًا يتعلق بقدرة البشر على مواكبة هذه التقنيات والتحكم في مساراتها، خاصة مع احتمالات تطوير الأنظمة لنفسها بصورة متقدمة.

وأوضح أن الاتفاقات السياسية والخلافات الدولية لا تضمن بالضرورة السيطرة الكاملة على مسار التطور التكنولوجي، في ظل مشاركة الشركات الخاصة وأطراف متعددة في هذا السباق.

فرص كبيرة للذكاء الاصطناعي في الإعلام والتعليم

وفي المقابل، شدد القصاص على أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديدًا فقط، بل يحمل فرصًا واسعة لتحسين حياة البشر وتطوير العديد من المجالات، من بينها الإعلام والدراما والعلوم والتعليم.

وأشار إلى أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها أداة يمكن توظيفها لخدمة الإنسان، مع ضرورة الانتباه إلى المخاطر المحتملة المصاحبة لاستخدامها.

تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة

واختتم أكرم القصاص بالتأكيد على أن القضية الأساسية لا تتمثل في رفض الذكاء الاصطناعي أو إيقاف تطوره، وإنما في كيفية تنظيم استخدامه ووضع قواعد وضوابط واضحة تضمن الاستفادة من إمكاناته، وتحول دون تحوله إلى خطر يهدد البشرية.