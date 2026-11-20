كشف الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة التصنيف الدولي بجامعة عين شمس، عن إدراج 31 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2027، بزيادة جامعتين مقارنة بالعام الماضي، بما يعكس استمرار تطور حضور الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

وأوضح البنا أن جامعة الإسكندرية تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف، بعدما جاءت في المركز 412 عالميًا، تلتها جامعة القاهرة في المركز 525، ثم الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز 627، وجامعة المنصورة في المركز 633، وجامعة عين شمس في المركز 665 عالميًا.

وأضاف أن قائمة الجامعات المصرية ضمت أيضًا جامعة قناة السويس في المركز 718 عالميًا، وجامعة الزقازيق في المركز 787، وجامعة طنطا في المركز 813، وجامعة أسيوط في المركز 863، وجامعة بنها في المركز 948 عالميًا.

وأشار إلى أن تصنيف QS للاستدامة يعتمد على تقييم أداء الجامعات وفق ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الاستدامة البيئية والتأثير الاجتماعي والحوكمة، إلى جانب مجموعة من المؤشرات التي تقيس دور الجامعات في دعم البحث العلمي والمسؤولية المجتمعية والممارسات المستدامة.

وتضم قائمة الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف عددًا آخر من المؤسسات التعليمية، من بينها جامعات الأزهر وبورسعيد ودمياط وأسوان والفيوم والمنيا وسوهاج، فضلًا عن جامعات بني سويف ودمنهور والمنوفية والسويس وكفر الشيخ وغيرها.