أكد المخرج الدكتور أسامة رؤوف، رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، أن فن المونودراما أصبح أكثر انتشارًا ومعرفة لدى الجمهور، خاصة مع وصول المهرجان إلى دورته العاشرة، مشيرًا إلى أن هذا اللون المسرحي يتميز بقدرته على التعبير عن القضايا الإنسانية والموضوعات المرتبطة بالحياة الداخلية للإنسان ومكنوناته النفسية.

وأوضح أسامة رؤوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المونودراما فن مسرحي يعتمد على تقديم العمل من خلال ممثل واحد، وهو ما تعكسه كلمة «مونو» التي تعني الفردية، لافتًا إلى أن هذا الفن معروف منذ سنوات طويلة في مصر، وقدمته أسماء فنية بارزة، من بينها الفنانة سناء جميل والفنانة نعيمة وصفي، إلى جانب المخرج الكبير سمير العصفوري.

ممثل المونودراما يحتاج إلى قدرات استثنائية

وأشار رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما إلى أن الاعتماد على ممثل واحد يضع مسؤولية كبيرة على عاتقه، إذ يتعين عليه التعبير بمفرده عن مختلف مكنونات الشخصية، وكذلك الشخصيات الأخرى الغائبة عن خشبة المسرح، وما يرتبط بها من تفاصيل وعلاقات داخل العمل الدرامي.

وأضاف أن تقديم عروض المونودراما يتطلب ممثلًا يمتلك قدرات فنية ومهارات استثنائية، ويستطيع تحمل المسؤولية الدرامية كاملة، مؤكدًا أن ممثل المونودراما يجب أن يكون من «العيار الثقيل»، نظرًا لصعوبة هذا النوع من العروض وما يحتاجه من أداء متميز وقدرة على جذب انتباه الجمهور طوال العمل.