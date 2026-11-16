«هيئة الكتاب» تفتح باب الحجز لحفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب فتح باب الحجز لإقامة حفلات توقيع الكتب، بمشاركة المؤلفين ودور النشر، ضمن فعاليات الدورة الـ58 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 يناير حتى 2 فبراير 2027، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضحت الهيئة أن باب الحجز يفتح اعتبارًا من 18 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، وذلك بمقر الهيئة الكائن في كورنيش النيل بمنطقة رملة بولاق في محافظة القاهرة.



وحددت الهيئة آلية التقدم لحجز حفلات التوقيع، من خلال تقديم نسختين من الكتاب إلى المسؤول المختص بحجز حفلات التوقيع بمقر الهيئة، خلال المواعيد المعلنة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الهيئة المصرية العامة للكتاب لتنظيم الدورة الجديدة من المعرض، وإتاحة الفرصة أمام الكتاب والمؤلفين ودور النشر للمشاركة في برنامج حفلات التوقيع، والتعريف بإصداراتهم الجديدة، بما يتيح مساحة للتواصل المباشر بين المبدعين والقراء.



وتعد حفلات التوقيع من أبرز الفعاليات المصاحبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ لا تقتصر أهميتها على تقديم الإصدارات الجديدة للجمهور، وإنما تمتد إلى خلق حالة من الحوار والتفاعل بين المؤلفين وقرائهم، ومناقشة القضايا والأفكار التي تطرحها الأعمال الأدبية والفكرية، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الكتاب الشباب والمواهب الجديدة للتعريف بتجاربهم الإبداعية والوصول إلى جمهور أوسع.



وتحرص الهيئة من خلال هذه الفعاليات على تنشيط حركة القراءة، وتعزيز حضور الكتاب والمؤلفين في المشهد الثقافي، وتحويل المعرض إلى مساحة أوسع للتفاعل الثقافي والمعرفي، تجمع بين عرض الإصدارات الجديدة ومناقشتها، وتبادل الرؤى والأفكار حول مختلف اتجاهات الإبداع والتأليف.



وتستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لتنظيم الدورة الـ58 من المعرض، بمشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، في إطار الحدث الثقافي الأكبر الذي يشهده قطاع النشر والكتاب في مصر سنويًا.