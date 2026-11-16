تقرير برلماني بريطاني يحذر: البلاد غير جاهزة لمواجهة الهجمات السيبرانية والحروب

حذرت لجنة برلمانية بريطانية من أن المملكة المتحدة غير مستعدة بالشكل الكافي لمواجهة مخاطر كارثية محتملة، تشمل الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأعمال التخريب والحروب، منتقدة ما وصفته بتراخي الحكومة في التعامل مع التهديدات المتزايدة للأمن الوطني.

وذكر تقرير أصدرته لجنة المرونة الوطنية بمجلس اللوردات البريطاني اليوم أن خطط الاستعداد للأزمات أصبحت قديمة إلى حد كبير، ولا تتيح للحكومة المركزية والسلطات المحلية التعامل بفاعلية مع أزمات متعددة ومتزامنة، مثل الهجمات الإلكترونية وانقطاع إمدادات المياه والمخاطر البيولوجية وانهيار البنية التحتية.

وكشف التقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر تسعة أشهر، عن اعتماد بريطانيا على الصين في استيراد 80% من المادة الفعالة المستخدمة في المضادات الحيوية من فئة البنسلين، في ظل غياب قدرات محلية لتصنيع المضادات الحيوية، وعدم وجود سوى مصنع واحد متبقٍ لهذه الأدوية في أوروبا، ما يعرض الإمدادات الطبية لمخاطر جسيمة حال تعطل سلاسل التوريد.

وأشار إلى أن تسع شركات تجزئة تستحوذ على 94.5% من مبيعات المواد الغذائية عبر المتاجر الكبرى في بريطانيا، محذراً من أن تركز سلاسل الإمداد بهذا الشكل يزيد احتمالات حدوث اضطرابات واسعة في توفير السلع الأساسية خلال الأزمات.

ودعت اللجنة إلى تعيين وزير بالحكومة يتولى حصرياً مسؤولية تعزيز القدرة الوطنية على مواجهة الأزمات، يعاونه مسؤول رفيع المستوى، مع تقديم رئيس الوزراء بياناً سنوياً إلى البرلمان بشأن مدى جاهزية البلاد للمخاطر المحتملة.

وأوصت بتنويع مصادر استيراد السلع الحيوية، بما فيها الأدوية والغذاء والمياه، والتحول من نظام الإمدادات القائم على توفير الاحتياجات في الوقت المناسب إلى نهج يعتمد على الاحتفاظ بمخزونات احتياطية لمواجهة الطوارئ، فضلاً عن إلغاء الخطط الرامية إلى وقف البث التلفزيوني الرقمي الأرضي لضمان استمرار وسائل الاتصال خلال الأزمات.

واعتبرت اللجنة أن حملة «كن مستعداً» (Be Ready)، التي أطلقتها الحكومة الشهر الماضي لتشجيع الأسر على تخزين مستلزمات الطوارئ، تمثل خطوة إيجابية لكنها غير كافية، داعية السلطات إلى مزيد من الشفافية في إطلاع المواطنين على طبيعة التهديدات التي تواجه البلاد، مؤكدة أن المصارحة من شأنها تعزيز الثقة العامة بدلاً من إثارة الخوف.