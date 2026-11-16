حلوى جيلي بتقنية النانو تحارب تسوس الأسنان.. براءة اختراع جديدة لباحثي "قومي البحوث"

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نجح فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث في تسجيل براءة اختراع لتركيبة مبتكرة من حلوى الجيلي الخالية من السكر، تجمع بين البروبيوتيك وتقنية النانو للمساعدة في الوقاية من تسوس الأسنان والحفاظ على صحة الفم.

وأوضح المركز أن الاختراع، المسجل برقم 976/2021، يعتمد على تدعيم حلوى الجيلي بسلالة من بكتيريا البروبيوتيك النافعة Lactobacillus rhamnosus بنسبة 2%، إلى جانب مستحلب نانوي من مستخلص بذور العنب بنسبة 3%.

وتتميز التركيبة بقدرتها على تثبيط نمو بكتيريا Streptococcus mutans المسببة لتسوس الأسنان، دون التأثير سلبًا على البكتيريا النافعة الموجودة طبيعيًا في الفم، بما يساعد على الحفاظ على التوازن الميكروبي والحد من فرص الإصابة بالتسوس.

كما يسهم مستحلب النانو لمستخلص بذور العنب في تعزيز إعادة تمعدن المناطق المتضررة أسفل سطح مينا الأسنان، وتعويض المعادن المفقودة، بما يجمع بين مقاومة البكتيريا المسببة للتسوس ودعم صحة مينا الأسنان في صورة حلوى جيلي خالية من السكر.

وضم الفريق البحثي أصحاب براءة الاختراع الدكتورين أحمد محمود عبد الوهاب يوسف، وسماح مصباح محمد السيد، وهدى سمير السيد عبد العال، وهناء محمود السيد المهدي.

ويفتح الابتكار المجال أمام تطوير منتجات غذائية وظيفية تجمع بين سهولة الاستهلاك والفوائد الصحية، وتقدم نهجا مبتكرا لدعم صحة الفم والأسنان والوقاية من التسوس.