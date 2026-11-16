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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع تبدي تفاؤلها بفتح ملفات التفاوض المتبقية لانضمام أوكرانيا

مارتا كوس
مارتا كوس
أ ش أ

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع، مارتا كوس، اليوم "الاثنين" إن أوكرانيا تلتزم التزاما راسخا بالمضي قدما في الإصلاحات، لا سيما في مجال سيادة القانون، ومن المتوقع أن تفتح ملفات التفاوض (مجموعات الفصول التفاوضية) المتبقية لانضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر قد يكون في ديسمبر من هذا العام.

وأعربت المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع عن هذا التفاؤل في تصريحات للصحفيين قبيل انعقاد "منتدى توسيع الاتحاد الأوروبي" في بروكسل اليوم.

وأشارت إلى وجود مؤشرات تبعث على التفاؤل بشأن فتح ملفات التفاوض المتبقية لأوكرانيا ومولدوفا في ديسمبر.

كما لفتت إلى عقد اجتماع مثمر لفريق العمل المعني بتوسيع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في 15 نوفمبر، حضره رئيس الوزراء سيرجي كوريتسكي ورئيس البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا) روسلان ستيفانتشوك.

وذكرت أن البرلمان الأوكراني ينجح في تنفيذ الإصلاحات رغم القيود الناجمة عن إنذارات الغارات الجوية التي تعطل سير عمله، معربة عن أملها في أن تواصل أوكرانيا العمل بجدية على إصلاحات سيادة القانون، وذلك بهدف تحقيق المعايير المرحلية المطلوبة خلال النصف الأول من العام المقبل. ومن بين أمور أخرى، حثت كييف على اعتماد قواعد واضحة تنظم تعيين النائب العام وإقالته.

وأشارت إلى أن الإصلاحات مكنت أوكرانيا من الحصول على دعم للميزانية، منوهة بأنه من المتوقع أن يوافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على صرف دفعة أخرى لأوكرانيا بقيمة 7.9 مليار يورو.

المفوضة الأوروبية مارتا كوس أوكرانيا

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المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع تبدي تفاؤلها بفتح ملفات التفاوض المتبقية لانضمام أوكرانيا

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