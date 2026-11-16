رفيق جديد.. قمر مؤقت يدور حول الأرض حتى يناير

أصبح لقمر الأرض الوحيد رفيق جديد، حيث اكتشف العلماء صخرة فضائية انجذبت إلى مدارنا، وستبقى معنا حتى يناير 2027، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

والجسم، المسمى 2026 QQ6، عبارة عن صخرة صغيرة يبلغ قطرها حوالي ستة أقدام (2 متر) دخلت مدار الأرض في أبريل الماضي.

بعيد وآمن

وعلى الرغم من أن القمر صغير بما يكفي ليحترق في الغلاف الجوي إذا اقترب كثيراً، إلا أن الخبراء يقولون إن هذا غير مرجح لأن أقرب مرور له سيكون على بعد حوالي 353000 ميل (568000 كم) - أي ما يقرب من مرة ونصف المسافة إلى القمر، والخبر السار هو أن هذا يعني أن الصخرة الفضائية المتجولة لا تشكل أي خطر على الأرض على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يغادر الجسم 2026 QQ6 جاذبية الأرض في يناير 2027، لينطلق في رحلته عبر النظام الشمسي.

وعلى الرغم من صغر حجمه بحيث لا يمكن رؤيته بالتلسكوبات الهواة، إلا أن علماء الفلك في جميع أنحاء العالم يراقبون تحركاته عن كثب لمعرفة المزيد عن كيفية التقاط الأرض للأقمار الصغيرة المؤقتة.

اكتشاف مجري أثار الجدل

وتم اكتشاف الجسم في الأصل من قبل الباحث المجري كريستيان سارنيكزكي، وهو مكتشف غزير الإنتاج للكويكبات، في شهر أغسطس، ومع ذلك، عندما قدم سارنيكزكي نتائجه إلى مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي، وهو الهيئة التي تسجل وتؤكد الأجسام الجديدة، انقسم الخبراء حول ماهيتها الحقيقية.

واعتقد البعض أنهم عثروا على قمر صخري صغير طبيعي، تم أسره لفترة وجيزة بواسطة جاذبية الأرض، وأكد آخرون أن هذه كانت في الواقع قطعة من مخلفات الفضاء من صنع الإنسان تنجرف حول الكوكب.

قمر صغير أم مخلفات فضائية؟

وفي بيان رسمي، قال مركز الكواكب الصغيرة: "يمتلك الجسم Sar2901 مدارًا يوحي بأنه إما قمر صغير أو جسم اصطناعي. ويبدو أن المجتمع العلمي الأوسع منقسم حول أيهما هو الأرجح".

وبالمثل، اقترح البروفيسور آفي لوب، الفيزيائي النظري وعالم الفيزياء الفلكية من جامعة هارفارد، أن الجسم قد تكون لوحة "مفقودة" من مهمة أبولو 13 القمرية.

ومع ذلك، أكدت الملاحظات اللاحقة التي أجراها تلسكوب لويل ديسكفري في أريزونا وتلسكوب جامعة هاواي الذي يبلغ قطره 2.2 متر في النهاية أنه ذو أصل طبيعي.

وفي 29 أكتوبر، اعترف مركز الكواكب الصغيرة رسميًا بالجسم على أنه قمر صغير وأعطاه التسمية 2026 QQ6.من بقايا تكوين النظام الشمسي

ويعتقد العلماء أن 2026 QQ6 هو نوع من الصخور الفضائية المعروفة باسم كويكب أتين، وهو من بقايا تكوين النظام الشمسي المبكر منذ 4.6 مليار سنة.

وتتميز كويكبات أتين بمسارات مدارية تقع في الغالب داخل مدار الأرض، وغالبًا ما تكون هذه المسارات داخل مدار الأرض. يعبرونها، مما يعني أنهم يقتربون من الكوكب بشكل متكرر.

وتعتبر الكويكبات الكبيرة من نوع أتين خطيرة بشكل خاص، لأنها يمكن أن تضيع في وهج الشمس أثناء اقترابها من الأرض وتصطدم بها دون سابق إنذار.

ولحسن الحظ، فإن المركبة الفضائية 2026 QQ6 صغيرة جدًا بحيث لا تشكل أي خطر حتى لو كانت على مسار تصادم مباشر.

كيف تم جذبه؟

ويعتقد العلماء أن هذا الكويكب يستغرق عادةً حوالي 359 يومًا للدوران حول الشمس، ويقترب من الأرض مرة كل 10 سنوات.

وفي الوضع الطبيعي، لن يقترب بما يكفي لعبور "المجال التلي" للأرض، وهو الحد الافتراضي بين المنطقة التي تهيمن فيها جاذبية الأرض والفضاء الخارجي يهيمن عليه جاذبية الشمس.

لكن في وقت ما في أبريل 2026، لا بد أن QQ6 قد عبر إلى مجال التل وأصبح محاصرًا مؤقتًا.ليست المرة الأولىومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها العلماء قمراً صغيراً يدور حول الأرض.

وتم اكتشاف أول قمر صناعي صغير جداً في عام 1991، عندما رصد علماء الفلك جسماً يبلغ طوله 30 قدماً (10 أمتار) أطلق عليه اسم 1991 VG.وفي ذلك الوقت، أثار المدار الدائري للكوكب 1991 VG وسطحه العاكس للغاية مخاوف من أن الأرض تخضع للتحقيق بواسطة مسبار فضائي.

ظاهرة شائعة.. قمر إضافي دائماً

وفي الواقع، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأرض عادة ما يكون لها قمر صغير إضافي واحد على الأقل في مدار مؤقت.

وعادة ما تبقى هذه الأقمار الصناعية الإضافية في مدارها لمدة تقل عن عام قبل أن تنطلق عائدة إلى الفضاء، لذا، ومع انتهاء زيارة 2026 QQ6 القصيرة، سيقوم العلماء بإجراء أكبر عدد ممكن من الملاحظات لمعرفة المزيد حول كيفية حدوث هذه العملية وما قد يعنيه ذلك لسلامة الكوكب.