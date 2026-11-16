قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم ارتفاع الأسعار.. وزير الزراعة يعلن مفاجأة بشأن إنتاج الدواجن ونسبة الاكتفاء الذاتي
بعد أعطال غامضة ونقل وزراء.. الجيش الأمريكي يعلن استعداده لأسوأ السيناريوهات الكارثية بما فيها النووي
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و702 شهيد
اتحاد العمال يحدد شروط وآليات تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور| تفاصيل
الإعدام شنقًا لسيدة قتلت محاميًا داخل مكتبه بالإسكندرية لسرقته
مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبيرا عالميا في جراحات المخ والأعصاب
وزير الكهرباء: ندرس التوسع في شبكات بجهد 1000 كيلوفولت لمواجهة زيادة الأحمال
رئيس الوزراء: نسعى لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع الهند ليصل لـ12 مليار دولار
الأرصاد: الشبورة مستمرة الأيام القادمة والأجواء خريفية بأغلب المحافظات
تقرير برلماني بريطاني يحذر: البلاد غير جاهزة لمواجهة الهجمات السيبرانية والحروب
نتنياهو يتهم آيزنكوت باستغلال اعتقال نشطاء «رعم» لعرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية
أزمة تضرب جيش الاحتلال.. نقص حاد في المقاتلين وتحذيرات من تفاقم العجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رفيق جديد.. قمر مؤقت يدور حول الأرض حتى يناير

اكتشاف قمر جديد مؤقت بحجم 2 متر يدور حول الأرض
اكتشاف قمر جديد مؤقت بحجم 2 متر يدور حول الأرض
خاطر عبادة

أصبح لقمر الأرض الوحيد رفيق جديد، حيث اكتشف العلماء صخرة فضائية انجذبت إلى مدارنا، وستبقى معنا حتى يناير 2027، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

والجسم، المسمى 2026 QQ6، عبارة عن صخرة صغيرة يبلغ قطرها حوالي ستة أقدام (2 متر) دخلت مدار الأرض في أبريل الماضي.

بعيد وآمن

وعلى الرغم من أن القمر صغير بما يكفي ليحترق في الغلاف الجوي إذا اقترب كثيراً، إلا أن الخبراء يقولون إن هذا غير مرجح لأن أقرب مرور له سيكون على بعد حوالي 353000 ميل (568000 كم) - أي ما يقرب من مرة ونصف المسافة إلى القمر، والخبر السار هو أن هذا يعني أن الصخرة الفضائية المتجولة لا تشكل أي خطر على الأرض على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يغادر الجسم 2026 QQ6 جاذبية الأرض في يناير 2027، لينطلق في رحلته عبر النظام الشمسي.

وعلى الرغم من صغر حجمه بحيث لا يمكن رؤيته بالتلسكوبات الهواة، إلا أن علماء الفلك في جميع أنحاء العالم يراقبون تحركاته عن كثب لمعرفة المزيد عن كيفية التقاط الأرض للأقمار الصغيرة المؤقتة.

اكتشاف مجري أثار الجدل

وتم اكتشاف الجسم في الأصل من قبل الباحث المجري كريستيان سارنيكزكي، وهو مكتشف غزير الإنتاج للكويكبات، في شهر أغسطس، ومع ذلك، عندما قدم سارنيكزكي نتائجه إلى مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي، وهو الهيئة التي تسجل وتؤكد الأجسام الجديدة، انقسم الخبراء حول ماهيتها الحقيقية.

واعتقد البعض أنهم عثروا على قمر صخري صغير طبيعي، تم أسره لفترة وجيزة بواسطة جاذبية الأرض، وأكد آخرون أن هذه كانت في الواقع قطعة من مخلفات الفضاء من صنع الإنسان تنجرف حول الكوكب.

قمر صغير أم مخلفات فضائية؟

وفي بيان رسمي، قال مركز الكواكب الصغيرة: "يمتلك الجسم Sar2901 مدارًا يوحي بأنه إما قمر صغير أو جسم اصطناعي. ويبدو أن المجتمع العلمي الأوسع منقسم حول أيهما هو الأرجح".

وبالمثل، اقترح البروفيسور آفي لوب، الفيزيائي النظري وعالم الفيزياء الفلكية من جامعة هارفارد، أن الجسم قد تكون لوحة "مفقودة" من مهمة أبولو 13 القمرية.

ومع ذلك، أكدت الملاحظات اللاحقة التي أجراها تلسكوب لويل ديسكفري في أريزونا وتلسكوب جامعة هاواي الذي يبلغ قطره 2.2 متر في النهاية أنه ذو أصل طبيعي.

وفي 29 أكتوبر، اعترف مركز الكواكب الصغيرة رسميًا بالجسم على أنه قمر صغير وأعطاه التسمية 2026 QQ6.من بقايا تكوين النظام الشمسي

ويعتقد العلماء أن 2026 QQ6 هو نوع من الصخور الفضائية المعروفة باسم كويكب أتين، وهو من بقايا تكوين النظام الشمسي المبكر منذ 4.6 مليار سنة.

وتتميز كويكبات أتين بمسارات مدارية تقع في الغالب داخل مدار الأرض، وغالبًا ما تكون هذه المسارات داخل مدار الأرض. يعبرونها، مما يعني أنهم يقتربون من الكوكب بشكل متكرر.

وتعتبر الكويكبات الكبيرة من نوع أتين خطيرة بشكل خاص، لأنها يمكن أن تضيع في وهج الشمس أثناء اقترابها من الأرض وتصطدم بها دون سابق إنذار.

ولحسن الحظ، فإن المركبة الفضائية 2026 QQ6 صغيرة جدًا بحيث لا تشكل أي خطر حتى لو كانت على مسار تصادم مباشر.

كيف تم جذبه؟

ويعتقد العلماء أن هذا الكويكب يستغرق عادةً حوالي 359 يومًا للدوران حول الشمس، ويقترب من الأرض مرة كل 10 سنوات.

وفي الوضع الطبيعي، لن يقترب بما يكفي لعبور "المجال التلي" للأرض، وهو الحد الافتراضي بين المنطقة التي تهيمن فيها جاذبية الأرض والفضاء الخارجي يهيمن عليه جاذبية الشمس.

لكن في وقت ما في أبريل 2026، لا بد أن QQ6 قد عبر إلى مجال التل وأصبح محاصرًا مؤقتًا.ليست المرة الأولىومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها العلماء قمراً صغيراً يدور حول الأرض.

وتم اكتشاف أول قمر صناعي صغير جداً في عام 1991، عندما رصد علماء الفلك جسماً يبلغ طوله 30 قدماً (10 أمتار) أطلق عليه اسم 1991 VG.وفي ذلك الوقت، أثار المدار الدائري للكوكب 1991 VG وسطحه العاكس للغاية مخاوف من أن الأرض تخضع للتحقيق بواسطة مسبار فضائي.

ظاهرة شائعة.. قمر إضافي دائماً

وفي الواقع، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأرض عادة ما يكون لها قمر صغير إضافي واحد على الأقل في مدار مؤقت.

وعادة ما تبقى هذه الأقمار الصناعية الإضافية في مدارها لمدة تقل عن عام قبل أن تنطلق عائدة إلى الفضاء، لذا، ومع انتهاء زيارة 2026 QQ6 القصيرة، سيقوم العلماء بإجراء أكبر عدد ممكن من الملاحظات لمعرفة المزيد حول كيفية حدوث هذه العملية وما قد يعنيه ذلك لسلامة الكوكب.

قمر جديد صخرة فضائية كوكب الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

امام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

ملتقى القاهرة السينمائي

افتتاح الدورة الـ12 من ملتقى القاهرة السينمائي بمشاركة 17 مشروعا

أكاديمية الفنون

أكاديمية الفنون تعزز شراكاتها الجامعية بمعرض لإبداعات الطلاب وتستعد لإطلاق مهرجان سينمائي

يوم صناعة السينما للشباب

غدًا.. مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «يوم صناعة السينما للشباب»

بالصور

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا تخبرنا لغة البحر عن تاريخ العرب؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

المزيد