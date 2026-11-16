الاتحاد المصري للغوص يوصي بتعميم تجربة الإسكندرية لتأمين الشواطئ

حصلت منظومة تأمين الشواطئ بمحافظة الإسكندرية على إشادة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بعدما أثبتت نتائج المعاينة الفنية استيفاء 71 موقعًا لجميع اشتراطات السلامة والإنقاذ، دون رصد أي مواقع مخالفة أو مستوفية للاشتراطات بصورة جزئية.

وأوصى الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، في تقريره، بتعميم تجربة الإسكندرية والاستفادة منها كنموذج لتأمين الشواطئ في مختلف المحافظات الساحلية، تقديرًا لمستوى الالتزام بالمعايير الفنية والإجراءات المتبعة لحماية المصطافين ورواد الشواطئ.

وجاءت هذه النتائج في إطار جهود محافظة الإسكندرية، بقيادة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لتطوير منظومة تأمين الشواطئ، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن تعزيز إجراءات السلامة بالمحافظات الساحلية، وتحقيق أهداف المبادرة القومية «مصر بلا غرقى».

وتتولى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف متابعة تطبيق اشتراطات السلامة من خلال جولات ميدانية مستمرة، للتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة للإنقاذ، والتزام العاملين بالمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين.

وتشمل منظومة التأمين اشتراط الحصول على شهادات ودورات إنقاذ معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ قبل السماح بمزاولة المهنة، إلى جانب إخضاع المنقذين للاختبارات والتدريبات الدورية، ومراجعة صلاحية الشهادات والتراخيص الخاصة بهم.

كما تتضمن الإجراءات توفير الأعداد المناسبة من المنقذين وأبراج المراقبة ومعدات الإنقاذ، مع تكثيف أعمال التفتيش والمرور الدوري على الشواطئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو تقصير في تنفيذ تعليمات السلامة والإنقاذ.

وتواصل محافظة الإسكندرية العمل على رفع كفاءة منظومة تأمين الشواطئ وتطوير آليات الرقابة والمتابعة، للحفاظ على النتائج التي حققتها، وضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين وزائري المدينة خلال موسم الصيف.