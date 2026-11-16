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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توريد وزراعة النخيل والأشجار بمسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ

100 مليون شجرة
100 مليون شجرة
حنان توفيق

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً اليوم بشأن متابعة أعمال التشجير والتجميل الجارية بمحافظة كفر الشيخ، على امتداد مسار العائلة المقدسة المؤدي إلى كنيسة السيدة مريم العذراء الأثرية بسخا، من خلال توريد وزراعة النخيل والأشجار بما يتناسب مع طبيعة الموقع ومكانته التاريخية والدينية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريراً من د. سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص الوزارة على أن تنعكس المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بصورة ملموسة على حياة المواطنين، فلا تقتصر أهميتها على زيادة المساحات الخضراء، وإنما تمتد إلى تحسين البيئة المحيطة بهم، والارتقاء بالشوارع والميادين والمناطق العامة، وإضفاء مظهر حضاري يليق بالمدن المصرية، إلى جانب الاهتمام بالمواقع التي تمثل جزءا من تاريخ مصر وهويتها الحضارية.

وأوضح التقرير أن أعمال التشجير تستهدف تحسين المشهد البصري للمسار والمداخل والمحاور المؤدية إلى الكنيسة الأثرية بسخا، بما يوفر بيئة أكثر جمالا وملاءمة للأهالي والزائرين، ويعزز من القيمة الحضارية للموقع، ويساعد على إبراز مكانته باعتباره أحد المواقع المهمة على مسار العائلة المقدسة.

وأشار التقرير إلى استمرار أعمال توريد النخيل للمحافظة تمهيدا لاستكمال زراعته بالمواقع المستهدفة، إلى جانب تنفيذ أعمال تشجير إضافية باستخدام أشجار التيكوما، بما يدعم تكامل المظهر الجمالي للمسار والمناطق المحيطة به.

كما تشمل الجهود التوسع في زراعة الأشجار داخل المنشآت التعليمية، من خلال توريد شتلات لمدرسة السعيدية الثانوية بنات، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة بالطالبات، وتوفير مساحات أكثر خضرة داخل المدرسة، وتعزيز الوعي البيئي لدى النشء بأهمية الأشجار ودورها في الحفاظ على البيئة.

وتكتسب أعمال التشجير بمسار العائلة المقدسة أهمية إضافية لارتباطها بأحد المواقع التاريخية والدينية البارزة في مصر، إذ تسهم في تحسين تجربة زيارة الموقع وإبراز قيمته الحضارية، وتدعم جهود المحافظة في الاستفادة من مقوماتها السياحية، بما يعزز فرص تنشيط الحركة السياحية والخدمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وينعكس بصورة إيجابية على أبناء المنطقة.

100 مليون شجرة مسار العائلة المقدسة القيادة السياسية

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