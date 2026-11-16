محمود صلاح وكويزومي هادي يقودان هجوم منتخب مصر 2007 أمام تنزانيا ودياً

استقر وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، على الدفع بالثنائي محمود صلاح وكويزومي هادي في الخط الهجومي للفراعنة، خلال المواجهة الودية أمام منتخب تنزانيا.

وتأتي المباراة ضمن برنامج إعداد منتخب مصر للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاماً، المقرر إقامتها في غانا عام 2027.

ويخوض المنتخب المصري معسكراً خلال شهر نوفمبر الجاري، يتخلله مواجهتان وديتان أمام نظيره التنزاني، بهدف تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً، ومنح الجهاز الفني فرصة لتقييم العناصر المتاحة والوقوف على مستواهم قبل البطولة القارية.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة وائل رياض في تحقيق أقصى استفادة من المواجهة، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، مع الاعتماد على العناصر الهجومية القادرة على صناعة الفارق أمام المنتخب التنزاني.