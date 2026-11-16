وزير الزراعة يعلن التعاقد مع 4700 طبيب بيطري.. ويطالب بتعيين 5 آلاف مهندس زراعي

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صدور قرار بالتعاقد مع 4700 طبيب بيطري، في إطار دعم الخدمات البيطرية وسد العجز في الكوادر العاملة بالقطاع.

التعاقد مع أطباء بيطريين

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة بـ مجلس النواب، أنه تم بالفعل مخاطبة الدفعة الأولى من الأطباء البيطريين، مشيرًا إلى أن التعاقد سيكون بنظام الاستعانة لمدة عام، على أن يتم تقييم أدائهم، وفي حال إثبات الكفاءة سيتم اتخاذ إجراءات تعيينهم.

تعيين مهندسين بوزارة الزراعة

وأضاف أنه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تعيين 5 آلاف مهندس زراعي، بما يسهم في دعم منظومة العمل الزراعي وتوفير الكوادر الفنية اللازمة للنهوض بالقطاع.