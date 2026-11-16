«زراعة النواب» تناقش أسعار القمح وقصب وبنجر السكر وأزمات الأسمدة وكارت الفلاح

بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، اجتماعها لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل القطاع الزراعي، وفي مقدمتها أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، وأزمات الأسمدة المدعمة وكارت الفلاح، وخطط تطوير صناعة الدواجن، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتستعرض اللجنة خلال الاجتماع استراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المصري، مع التركيز على أهمية الإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل بدء مواسم زراعتها، وضمان سرعة صرف مستحقات المزارعين عن المحاصيل الموردة إلى المصانع والشركات المختلفة.

إعادة النظر في أسعار توريد القمح وقصب وبنجر السكر

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فريد واصل، ومحمد مصطفى كمال، وحسين هريدي، بشأن ضرورة إعادة النظر في أسعار توريد القمح وقصب وبنجر السكر، بما يتناسب مع الارتفاع المتزايد في تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة، ويضمن تحقيق عائد عادل للمزارعين، ويحفزهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

أزمات الأسمدة المدعمة وإيقاف كارت الفلاح على طاولة اللجنة

وتبحث اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين فريد واصل وعماد الغلبان، بشأن وقف صرف الأسمدة المدعمة لزراعات البساتين والبنجر والفراولة، وكذلك الأراضي التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بسبب تأخر بعض المزارعين في سداد الأقساط المستحقة عليهم.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو أحمد، بشأن استمرار إيقاف كارت الفلاح لبعض المزارعين رغم زوال أسباب الإيقاف، وتقديم المستندات الدالة على تسوية أوضاعهم، وما يترتب على ذلك من صعوبات في الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي.

خطط تطوير صناعة الدواجن ومواجهة ارتفاع الأسعار

وفي ملف الإنتاج الداجني، تستعرض اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين الدكتور محمد الصالحي والدكتور ياسر الهضيبي، بشأن خطط وزارة الزراعة لتطوير صناعة الدواجن والنهوض بها، في ظل ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة، باعتبارهما من المصادر الأساسية للبروتين الحيواني للمواطنين.

وتبحث اللجنة آليات زيادة الإنتاج المحلي، ودعم المنتجين، وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين، بما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي ومواجهة التغيرات المناخية

وتناقش اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين الدكتور أحمد جبيلي والدكتور محمد الصالحي، بشأن استراتيجية تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، ودورها في زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وتقليص الفجوة الغذائية، وخفض فاتورة الاستيراد.

ويتضمن الاجتماع استعراض خطط وزارة الزراعة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، وتعزيز قدرة القطاع على التعامل مع التحديات البيئية والمناخية، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز منظومة الأمن الغذائي المصري.