من 1250 إلى 2250 جنيهًا في نوفمبر.. خريطة تطبيق زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

تبدأ الحكومة تطبيق الزيادات الجديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية خلال شهر نوفمبر الحالي، على أن يتم استكمال الزيادات على مرحلتين، الأولى اعتبارًا من أول يوليو المقبل، والثانية مع بداية العام المالي 2028/2029، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا.

متى يحصل أعضاء هيئة التدريس على الزيادات الجديدة؟

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الزيادات الجديدة تأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي جرى التأكيد عليها خلال «منتدى مصر 2026»، وفي إطار خطة الدولة لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وتتضمن المرحلة الأولى، المقرر تطبيقها خلال نوفمبر الحالي، زيادات تتراوح بين 1,250 جنيهًا للمعيد و2,250 جنيهًا للأستاذ، فيما تشهد المرحلة الثانية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، زيادات تتراوح بين 3,250 جنيهًا للمعيد و5,250 جنيهًا للأستاذ.

أما المرحلة الثالثة، التي يبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي 2028/2029، فتشمل زيادات تتراوح بين 4,000 جنيه للمعيد و6,000 جنيه للأستاذ، ليصل إجمالي الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية إلى 8,500 جنيه للمعيد، و9,750 جنيهًا للمدرس المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و12,250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و13,500 جنيه للأستاذ.

وأكد الوزيران أن تقسيم الزيادات على مراحل زمنية يأتي ضمن مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يسهم في تحفيزهم على تطوير العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم داخل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

وأوضحا أن اهتمام الدولة بتحسين أجور أعضاء هيئة التدريس يتكامل مع جهود تطوير منظومة التعليم العالي، من خلال تحديث البنية التعليمية والبحثية للجامعات المصرية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يتيح بيئة جامعية أكثر تطورًا ويدعم التميز والإنتاج العلمي.

وأشار الوزيران إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن، مؤكدين استمرار دعم الدولة للجامعات المصرية وتعزيز مكانتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، وجه الوزيران الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للجامعات المصرية، كما ثمّنا دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.