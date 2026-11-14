زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن أسعار توريد القمح وقف صرف الأسمدة المدعمة

تستعرض لجنة الزراعة والري الاثنين استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المصري، وخطط وزارة التموين في تحديد أسعار توريد المحاصيل قبل بدء موسم الزراعة، وتوفير مستحقات المزارعين.

كما تناقش طلبات إحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد القمح وقصب وبنجر السكر، ووقف صرف الأسمدة المدعمة لبعض الزراعات، ومشكلات كارت الفلاح، وتطوير صناعة الدواجن، وتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، وتقليل الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد، والتغلب على آثار التغيرات المناخية، بحضور وزيري الزراعة والتموين.

لجنة التعليم والبحث العلمي.. تناقش خطة المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

تبحث لجنة التعليم خطة المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في ضوء قانون إنشائه رقم 163 لسنة 2024.

تناقش لجنة الشئون الدينية طلبات إحاطة بشأن تأخر فرش عدد من المساجد وعدم البدء في إحلال وتجديد المسجد البحري بقرية بني خالد بمركز سمالوط، والمطالبة بإحلال وتجديد دورات المياه بمسجد الدكتور عزت رجب بقرية أم الرزق بمحافظة الدقهلية.

كما تبحث ضرورة تطوير ورفع كفاءة عدد من المساجد بحي عين شمس بمحافظة القاهرة.

‎تناقش لجنة التضامن الاجتماعي طلبات إحاطة بشأن حرمان ذوي الإعاقة السمعية من بطاقات الخدمات المتكاملة بسبب التضارب بين الوزارات، ومدى عدالة ضوابط إثبات الإعاقة السمعية واستحقاق بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .