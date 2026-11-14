قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مهتمون بمواصلة مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى
مصر ودول عربية وإسلامية يدينون الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي
خلال لقاء برلماني.. وزيرة الإسكان توجه بدعم مياه الشرب بوسط سيناء
وزيرة التضامن: تطوير خدمات نيابة الأسرة لتبسيط الإجراءات على الأوصياء والقيّمين
رئيس الوزراء يتفقد مركز جراحة المخ والأعصاب بكلية طب المنصورة
شبورة كثيفة تصل لـ الضباب.. وانخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر على الطرق.. الأرصاد تحذر
لابورتا يتحدث عن مستقبل يامال ويحذر من مقارنته بميسي وكرويف
مدبولي يكشف خطة لمضاعفة المناطق الصناعية في مصر خلال 3 سنوات
بالإجماع ولمدة عامين.. لبنان تفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
مدبولي يوجه بالتوسع في المسطحات الخضراء واستغلال الأراضي غير المستغلة بعواصم المحافظات
مدبولي: الدولة تتحمل ملايين الجنيهات لتوفير عمليات زراعة الكبد للمواطنين مجانًا
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة المعارض الدائمة والمنافذ السلعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن أسعار توريد القمح وقف صرف الأسمدة المدعمة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تستعرض لجنة الزراعة والري الاثنين استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المصري، وخطط وزارة التموين في تحديد أسعار توريد المحاصيل قبل بدء موسم الزراعة، وتوفير مستحقات المزارعين.

كما تناقش طلبات إحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد القمح وقصب وبنجر السكر، ووقف صرف الأسمدة المدعمة لبعض الزراعات، ومشكلات كارت الفلاح، وتطوير صناعة الدواجن، وتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، وتقليل الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد، والتغلب على آثار التغيرات المناخية، بحضور وزيري الزراعة والتموين.

لجنة التعليم والبحث العلمي.. تناقش خطة المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

تبحث لجنة التعليم خطة المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في ضوء قانون إنشائه رقم 163 لسنة 2024.

تناقش لجنة الشئون الدينية  طلبات إحاطة بشأن تأخر فرش عدد من المساجد وعدم البدء في إحلال وتجديد المسجد البحري بقرية بني خالد بمركز سمالوط، والمطالبة بإحلال وتجديد دورات المياه بمسجد الدكتور عزت رجب بقرية أم الرزق بمحافظة الدقهلية.

كما تبحث ضرورة تطوير ورفع كفاءة عدد من المساجد بحي عين شمس بمحافظة القاهرة.

‎تناقش لجنة التضامن الاجتماعي طلبات إحاطة بشأن حرمان ذوي الإعاقة السمعية من بطاقات الخدمات المتكاملة بسبب التضارب بين الوزارات، ومدى عدالة ضوابط إثبات الإعاقة السمعية واستحقاق بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة . 

لجنة الزراعة الأمن الغذائي موسم الزراعة طلبات إحاطة أسعار توريد القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

منتخب مصر

مصر ومالاوي .. شاهد ملخص وأهداف المنتخب في أول مباراة لـ علي ماهر

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

دعاء الفجر بين الأذان والإقامة

دعاء الفجر بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج المستعصية.. ردده بيقين

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مرصد الأزهر: الخوارزميات والمحتوى المتطرف يهددان النشء.. والوعي خط الدفاع الأول

الشيخ عوض الفردي

91 عامًا من الوفاء للقرآن.. 3 تكريمات للشيخ عوض الفردي تقديرًا لرحلته مع كتاب الله

الشيخ عوض الفردي

نقابة القراء تمنح الشيخ عوض الفردي العضوية الشرفية تقديرًا لمسيرته مع القرآن الكريم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

فيديو

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد