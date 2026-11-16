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فتوى أردنية جديدة بعد وفاة مصلٍ خلال الفجر وعدم قطع الصلاة لإنقاذه| تعرف عليها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فتوى أردنية جديدة بعد وفاة مصلٍ خلال الفجر وعدم قطع الصلاة لإنقاذه| تعرف عليها

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة
عبد الرحمن محمد

أثار سقوط أحد المصلين أرضًا بأحد مساجد الأردن ووفاته أثناء صلاة الفجر جماعة حالة من التعجب، لعدم قطع المصلين صلاتهم ومحاولة إنقاذ الشخص، خاصة أنه ظل لبضع دقائق يحرك يده عقب السقوط، وهنا برز السؤال: هل يجوز للمصلي قطع صلاته لإنقاذ شخص ينازع الموت؟

أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن هذا التساؤل في فتوى رسمية بعنوان «حكم قطع الصلاة لإنقاذ شخص من الهلاك أو الضرر»، مؤكدة أنه يجب قطع الصلاة إذا اقتضى الأمر إنقاذ شخص من الهلاك أو الضرر المحقق.

وأضافت الدائرة أن هذا الواجب يقع على الأشخاص القادرين على تقديم المساعدة، وبالعدد الذي تقتضيه الحاجة، بينما يجوز لبقية المصلين مواصلة صلاتهم، بما يضمن التدخل لإنقاذ الشخص المعرض للخطر دون تعطيل صلاة الجماعة بالكامل.

وأوضحت دار الإفتاء الأردنية أن إنقاذ النفس البشرية من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، مستشهدة بقول الله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» [المائدة: 32]، وبالحديث النبوي الشريف: «لا ضرر ولا ضرار».

استمرار الصلاة أم انقاذ حياة إنسان .. الموقف الشرعي 

واستندت الفتوى كذلك إلى ما ذكره الإمام العز بن عبد السلام بشأن تقديم إنقاذ الغرقى على أداء الصلاة، لما يمثله إنقاذ الأرواح من أهمية شرعية، وهو ما يؤكد أن المحافظة على حياة الإنسان تستوجب التدخل عند وجود خطر محقق، ولا يجوز التمسك باستمرار الصلاة إذا كان قطعها ضرورة لإنقاذ شخص.

كان شاب يُدعى علي أبو عرب قد توفي داخل أحد مساجد مدينة الزرقاء الأردنية، فجر الجمعة 13 نوفمبر الجاري، بعدما سقط فجأة على أرض المسجد أثناء أداء صلاة الفجر جماعة، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة وانتشر تسجيلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطات سقوط الشاب بين صفوف المصلين، بينما استمر المحيطون به في أداء الصلاة، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والتساؤلات بشأن عدم المبادرة إلى مساعدته، خاصة مع تداول تعليقات تشير إلى أنه ظل يحرك يده لبضع دقائق بعد سقوطه.

وانقسمت ردود الفعل بين متعاطفين مع الشاب، ومطالبين بضرورة التدخل السريع للاطمئنان على حالته وتقديم الإسعافات اللازمة، فيما أعادت الواقعة تسليط الضوء على الحكم الشرعي لقطع الصلاة في حالات الطوارئ، وأهمية تقديم المساعدة لمن يواجه خطرًا قد يهدد حياته.

دار الإفتاء الأردنية فتوى رسمية وفاة شخص في صلاة الفجر قطع المصلين صلاتهم

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