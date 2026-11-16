دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية للإنجاب وحقوق الأبناء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإنجاب من مقاصد الزواج التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، موضحة أن اتخاذ قرار الإنجاب يستلزم مراعاة ضوابط شرعية وأسرية تضمن مصلحة الزوجين والأبناء، وتراعي قدرة الأسرة على تحمل مسؤولياتها في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت الدار أن قرار الإنجاب ينبغي أن يستند إلى التشاور والتراضي بين الزوجين، مع تقييم إمكاناتهما وقدرتهما على الوفاء بالحقوق والواجبات الأسرية، بما يدعم الاستقرار الأسري ويحقق المصلحة العامة.

التشاور بين الزوجين أساس قرار الإنجاب

وشددت دار الإفتاء على أهمية التفاهم والتشاور بين الزوجين عند اتخاذ قرار الإنجاب، بما يراعي ظروفهما وإمكاناتهما، ويجعل القرار قائمًا على المسؤولية المشتركة والاستعداد لتحمل أعباء تكوين الأسرة ورعاية الأبناء، وليس على الرغبة وحدها.

النفقة والتربية والرعاية من حقوق الأبناء

وأكدت الدار أن الشريعة الإسلامية أوجبت على الوالدين الوفاء بحقوق الأبناء، وفي مقدمتها النفقة والرعاية والتربية، وحرمت التفريط فيها أو الإخلال بها.

وأشارت إلى أن القدرة على توفير احتياجات الأبناء والقيام بواجبات تربيتهم ورعايتهم من الاعتبارات المهمة التي ينبغي مراعاتها قبل الإنجاب، لضمان حماية حقوقهم وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة.

حفظ النسل وتحقيق مصلحة الأسرة والمجتمع

وأوضحت دار الإفتاء أن الضوابط الشرعية للإنجاب ترتبط بمقصد حفظ النسل، مع مراعاة مصلحة الأسرة والمجتمع، وتحقيق التوازن بين رغبة الزوجين في تكوين أسرة وقدرتهما على تحمل مسؤوليات الأبناء.

وأكدت أن الإنجاب مسؤولية شرعية وإنسانية تتطلب التخطيط والتفاهم والاستعداد، بما يسهم في بناء أسر مستقرة ومجتمع أكثر تماسكًا.