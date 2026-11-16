خريطة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية تتشكل.. سقوط إيطاليا وصدامات مرتقبة بين كبار القارة

بدأت ملامح الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية تتضح تدريجيًا بعدما نجحت 5 منتخبات في حجز مقاعدها رسميًا بين الثمانية الكبار في مرحلة شهدت مفاجآت مدوية وتغيرات مهمة في موازين القوى داخل القارة الأوروبية كان أبرزها خروج المنتخب الإيطالي من سباق التأهل وسقوط إسبانيا أمام إنجلترا في مواجهة تاريخية بالعاصمة مدريد.

ومع اقتراب إسدال الستار على مرحلة المجموعات تحولت المنافسة إلى سباق مفتوح على البطاقات المتبقية في ظل استمرار الصراع داخل المجموعتين الثانية والرابعة بينما حسمت منتخبات فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال عبورها إلى الدور المقبل لتبدأ مرحلة جديدة من الحسابات المتعلقة بالقرعة والمواجهات المحتملة.

وتكشف نتائج المجموعات حتى الآن عن حضور قوي لعدد من القوى التقليدية في كرة القدم الأوروبية مقابل تراجع منتخبات أخرى كانت مرشحة للمنافسة على اللقب وهو ما يمنح الأدوار الإقصائية المنتظرة طابعًا تنافسيًا خاصًا في ظل تقارب المستويات بين أكثر من منتخب.

فرنسا وبلجيكا.. ثنائي المجموعة الأولى ينجو من مفاجآت الجولة الأخيرة

فرض المنتخب الفرنسي نفسه في صدارة المجموعة الأولى بعدما نجح في حسم بطاقة التأهل متصدرًا برصيد 13 نقطة عقب فوزه على نظيره التركي بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة.

وجاء الانتصار الفرنسي ليؤكد قدرة الديوك على التعامل مع الضغوط في المواجهات الحاسمة بعدما احتاج الفريق إلى نتيجة إيجابية لضمان إنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول وتجنب الدخول في حسابات معقدة بشأن ترتيب المجموعة.

ولم يكن المنتخب الفرنسي الوحيد الذي احتفل بالتأهل من هذه المجموعة إذ رافقته بلجيكا إلى ربع النهائي بعدما احتلت المركز الثاني برصيد 12 نقطة مستفيدة من واحدة من أكبر نتائج الجولة الأخيرة.

وقدم المنتخب البلجيكي عرضًا هجوميًا قويًا أمام إيطاليا ونجح في تحقيق فوز عريض بنتيجة 4-1 ليحسم بطاقة العبور ويضع حدًا لطموحات المنتخب الإيطالي في مواصلة المنافسة على اللقب.

وكانت المواجهة بمثابة نقطة تحول في مصير المجموعة بعدما دخلها المنتخب الإيطالي وهو يتمسك بفرصته في التأهل قبل أن يتلقى ضربة قاسية أمام بلجيكا التي استغلت الفرص المتاحة وفرضت تفوقها على مدار اللقاء.

وبذلك خرجت إيطاليا من حسابات ربع النهائي بينما أكدت فرنسا وبلجيكا حضورهما ضمن قائمة المنتخبات المتأهلة لتصبح المجموعة الأولى أولى المجموعات التي حسمت بطاقتيها بالكامل.

هولندا وألمانيا واليونان.. المجموعة الثانية تشعل سباق التأهل

على الجانب الآخر تبدو المجموعة الثانية الأكثر إثارة في سباق حسم البطاقات المتبقية بعدما دخلت ثلاثة منتخبات دائرة المنافسة المباشرة على التأهل وهي هولندا واليونان وألمانيا.

ويتربع المنتخب الهولندي على صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة لكنه لم يحسم جميع الحسابات حتى الآن في ظل اقتراب منافسيه وإمكانية حدوث تغييرات في المراكز خلال الجولة الأخيرة.

ويأتي منتخب اليونان في المركز الثاني برصيد 8 نقاط متساويًا مع ألمانيا صاحبة المركز الثالث التي تتأخر عنه بفارق الأهداف لتصبح المواجهات الأخيرة حاسمة في تحديد مصير المنتخبين.

إنجلترا تسقط إسبانيا وتخطف صدارة المجموعة الثالثة

شهدت المجموعة الثالثة واحدة من أقوى مواجهات مرحلة المجموعات بعدما نجح منتخب إنجلترا في تحقيق انتصار مثير على حساب إسبانيا بنتيجة 3-2 في المباراة التي احتضنها ملعب ميتروبوليتانو ليحسم صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة.

ولم يكن الانتصار الإنجليزي مهمًا فقط بسبب النقاط الثلاث وإنما حمل قيمة تاريخية كبيرة بعدما نجح منتخب الأسود الثلاثة في إيقاف سلسلة إسبانيا الاستثنائية دون هزيمة والتي وصلت إلى 43 مباراة متتالية.

وقدم المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه توماس توخيل أداءً قويًا أمام أصحاب الأرض ونجح في التقدم بثلاثة أهداف دون مقابل قبل أن يستغل المنتخب الإسباني النقص العددي في صفوف المنافس ويقلص الفارق إلى هدف واحد دون أن يتمكن من إدراك التعادل.

ورغم الخسارة لم يفقد المنتخب الإسباني بطاقة التأهل بعدما أنهى المجموعة في المركز الثاني برصيد 15 نقطة متساويًا مع إنجلترا لكنه تراجع إلى الوصافة بفارق الأهداف.

البرتغال تنتظر تحديد منافسها في ربع النهائي

وفي المجموعة الرابعة نجح المنتخب البرتغالي في ضمان التأهل إلى ربع النهائي بعدما وصل رصيده إلى 12 نقطة ليؤكد استمراره ضمن دائرة المنافسة على لقب البطولة.

ويمتلك المنتخب البرتغالي خبرة كبيرة في التعامل مع المراحل الحاسمة من دوري الأمم الأوروبية بعدما سبق له التتويج بالنسخة الأولى من المسابقة وهو ما يجعله أحد المنتخبات التي تترقبها بقية القوى الأوروبية في الدور المقبل.

ورغم حسم البرتغال بطاقة العبور فإن هوية المنتخب الذي سيرافقها من المجموعة الرابعة لم تتحدد بعد في ظل استمرار المنافسة بين الدنمارك والنرويج على البطاقة الثانية.

مواجهات نارية تنتظر كبار أوروبا في ربع النهائي

ومع اكتمال قائمة المتأهلين ستتحول الأنظار إلى قرعة الدور ربع النهائي التي ستحدد مسارات المنافسة والمواجهات المحتملة بين المنتخبات الثمانية.

وتبدو احتمالات المواجهات المقبلة مثيرة للاهتمام في ظل وجود فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال مع إمكانية انضمام ألمانيا وهولندا واليونان أو الدنمارك والنرويج وفقًا لنتائج الجولات الأخيرة.

وتحمل المرحلة المقبلة أهمية كبيرة بالنسبة إلى جميع المنتخبات خاصة أن نظام الأدوار الإقصائية لا يمنح فرصة كبيرة للتعويض وهو ما يجعل أي مواجهة محتملة بين كبار القارة بمثابة نهائي مبكر.