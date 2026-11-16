فرنسا تتجاوز عقبة تركيا وتصعد إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

تجاوز المنتخب الفرنسي عقبة ضيفه التركي بصعوبة (2-1) الأحد في بوردو ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى لحساب المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.





ومنح هذا الفوز الغالي منتخب "الديوك" بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في ريادة المجموعة الأولى.





ووقّع كلّ من إميرهان توبتشو (49 بالخطأ في مرمى منتخب بلاده) وإيلي جونيور كروبي (80) على هدفي أصحاب الأرض.

وبصم عبدالكريم بردكجي على الهدف الوحيد للضيوف (90).

ورفعت فرنسا رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بفارق نقطة أمام بلجيكا الثانية.

في المقابل اختتم المنتخب التركي، الذي تأكّدت عودته إلى المستوى الثاني سابقاً، مشواره في دور المجموعات دونتحقيق أي نقطة.