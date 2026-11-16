إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل

حرص إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على توضيح تصريحاته الأخيرة بشأن النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، بعدما أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدًا ثقته في قدراته الدفاعية وإمكانية التفوق على صلاح داخل الملعب.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة مطولة ردًا على الانتقادات والسخرية التي تعرض لها بسبب تصريحاته، قائلًا إنه لا يتحدث من فراغ، وإنما يستند إلى تجارب سابقة ومواجهات خاضها أمام مجموعة من أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم.

واستعرض نجم الكرة المصرية السابق عددًا من الأسماء التي واجهها خلال مسيرته، على رأسهم حسام حسن، ومحمد أبو تريكة، وعمرو زكي، وأحمد حسام ميدو، وعماد متعب، وعبد الحليم علي، وجمال حمزة، إلى جانب عدد من النجوم الأفارقة والعالميين، مثل جابرييل باتيستوتا، وفينتشنزو مونتيلا، والحاج ضيوف، وديدييه دروجبا، مؤكدًا أن مواجهة هذه الأسماء كانت اختبارًا حقيقيًا لقدراته الدفاعية.

وأضاف إبراهيم سعيد أن محمد صلاح نجم عالمي ومن أهم اللاعبين الذين قدمتهم الكرة المصرية، لكنه يرى أن حظ قائد منتخب مصر ساعده على مواجهة مدافعين أقل فنيًا من بعض المدافعين الذين واجههم خلال مسيرته، مشيرًا إلى أن أبرز المدافعين الكبار الذين لعب أمامهم من وجهة نظره هما سيرجيو راموس وكاليدو كوليبالي.

إبراهيم سعيد: محمد صلاح مش المهاجم اللي يقلقني

وتابع إبراهيم سعيد مؤكدًا ثقته في قدرته على التعامل مع أساليب لعب المهاجمين المختلفة، سواء بالسرعة أو المهارة أو القوة البدنية، موضحًا أن المدافع الحقيقي يجب أن يمتلك القدرة على قراءة تحركات المهاجم والتعامل مع نقاط قوته.

وأشار إلى أن صعوبة مواجهته لم تكن مجرد ادعاء، مستشهدًا بتعامل عدد من المدربين الكبار معه خلال مسيرته، ومن بينهم محمود الجوهري، وحسن شحاتة، ومانويل جوزيه، وديفيد مويس، وهنري ميشيل، وفابيو كابيلو.

واختتم إبراهيم سعيد رسالته بالتأكيد، أنه لا يقارن بين الأرقام أو البطولات، وإنما يتحدث عن خبرته داخل الملعب والمهاجمين الذين واجههم، مشددًا على احترامه لمكانة محمد صلاح وإنجازاته، لكنه في الوقت نفسه يثق في إمكانياته وأسلوب لعبه، ولا يحتاج إلى موافقة الآخرين حتى يعبر عن رأيه.

