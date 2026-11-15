سلامة النقل الأمريكي: حادث الناقلة قبالة نيو أورلينز ناجم عن عطل في نظام التوجيه

أكد المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي أن حادث الناقلة قبالة نيو أورلينز ناجم عن عطل في نظام التوجيه.

ورفعت هيئة ميناء نيو أورليانز دعوى قضائية ضد مالكي ومديري ناقلة الأسفلت التي اصطدمت بسفينة سياحية راسية في نهر المسيسيبي أمس.

وفي دعوى قضائية اطلعت عليها شبكة سي بي إس نيوز، ذكرت الهيئة أن الناقلة هي المسؤولة عن الحادث، وأن الاصطدام تسبب في أضرار لممتلكات الميناء تجاوزت قيمتها مليون دولار.

وقد اصطدمت ناقلة الأسفلت "أتلانتيك أسفالت" بسفينة الركاب "أمريكان هيريتدج" الأصغر حجماً بكثير، أثناء رسوها في محطة شارع ثاليا بالميناء بعد ظهر الجمعة.

وأفادت هيئة ميناء نيو أورليانز يوم الجمعة أن السفينة السياحية كانت تقلّ نحو 129 راكباً، بالإضافة إلى أفراد الطاقم، وقت وقوع الاصطدام.