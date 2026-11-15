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وزيرة الإسكان: 15 مليون نسمة يقيمون في المدن الجديدة وفق لبيانات استهلاك الكهرباء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة الإسكان: 15 مليون نسمة يقيمون في المدن الجديدة وفق لبيانات استهلاك الكهرباء

شقق
شقق

كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد المقيمين في المدن الجديدة يقترب من 15 مليون نسمة، استنادًا إلى بيانات سحب الكهرباء وحصر جهات المرافق، موضحة أن عدد العدادات السكنية المسجلة بهذه المدن يبلغ 3 ملايين و300 ألف عداد، وعدد المدن القائمة حاليًا يصل إلى 21 مدينة من إجمالي 39 مدينة أنشأتها الدولة أو تعمل على تنفيذها.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الوزارة طلبت رسميًا بيانات من وزارة الكهرباء وجهات المرافق التابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتبين وجود نحو 3 ملايين و300 ألف عداد سكني في المدن الجديدة، مؤكدة أن هذه العدادات ترتبط بسحب الكهرباء، وهو ما يعكس وجود سكان فعليين بهذه المدن، ويشير إلى أن عدد المقيمين بها يقترب من 15 مليون نسمة.

وأوضحت المنشاوي أن إجمالي المدن الجديدة يبلغ نحو 39 مدينة، لكن هذا الرقم يشمل مدنًا قائمة بالفعل، وأخرى لا تزال قيد التنفيذ، بالإضافة إلى مدن لم يبدأ إنشاؤها بعد، مشيرة إلى أن عدد المدن القائمة حاليًا يقدر بنحو 21 مدينة.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل لميس الحديدي بشأن مدى تحقيق المدن الجديدة الغاية من إنشائها، في ظل ملاحظات تتعلق بعدم وجود كثافة سكانية في بعض المناطق، رغم انتشار الأبراج والعمارات السكنية بها، خاصة في الساحل الشمالي، حيث قالت الحديدي إنها تلاحظ خلال زياراتها السنوية وجود أبراج ومبانٍ كثيرة على جانبي الطرق، دون أن يبدو أن هناك سكانًا يقيمون بها.

وردت المنشاوي بأن الوحدات الموجودة في هذه المناطق مباعة بالكامل، مؤكدة أن المباني التي أشارت إليها الحديدي، حتى الموجودة على الجانب الآخر من الطريق، جرى بيع وحداتها، رغم أن عدم ظهور السكان فيها قد يعطي انطباعًا بأنها غير مأهولة.

واستشهدت الوزيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن الحيين السكنيين «R3» و«R5» شهدا عمليات بيع واسعة، إذ يضم حي «R3» نحو 23 ألف وحدة مباعة، بينما جرى بيع نصف وحدات «R5»، كما أشارت إلى أن أحد المستثمرين طرح وحدات في الحي قبل شهر من اللقاء، وتمت تغطية الطرح بالكامل.

وأكدت المنشاوي أن أرقام العدادات السكنية وسحب الكهرباء تقدم مؤشرًا على حجم الإقامة الفعلية في المدن الجديدة، في حين أن بيع الوحدات لا يعني بالضرورة أن جميع المشترين يقيمون فيها بصورة دائمة، وهو ما يفسر وجود مبانٍ مباعة بالكامل دون أن تظهر فيها كثافة سكانية واضحة خلال بعض الزيارات.

الإسكان شقق سكنية لميس الحديدي

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