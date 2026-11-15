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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير محمد بدر الدين يكشف موقف أمريكا من ألغام مضيق هرمز

السفير محمد بدر الدين
السفير محمد بدر الدين
محمد البدوي

تحدث السفير محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تطورات الملف الأمريكي الإيراني، مسلطًا الضوء على المعلومات المتعلقة باحتمالية قيام إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

قيام إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز

وأوضح بدر الدين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن متأكدة من قيام إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز.

حجم التحديات المرتبطة بالتوترات 

ويعكس ملف مضيق هرمز حجم التحديات المرتبطة بالتوترات الأمريكية الإيرانية، وما تثيره التطورات الأمنية في المنطقة من مخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية واستقرار حركة التجارة الدولية.

إيران مضيق هرمز السفير محمد بدر الدين الخارجية

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