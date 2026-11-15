أزمة داخل الموساد.. إقالات قيادية وخلافات حول استراتيجية إيران وملف غزة

كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، عن تصاعد الجدل بشأن أسلوب إدارة رئيس جهاز الموساد، رومان جوفمان، للجهاز، في أعقاب تغييرات واسعة طالت قياداته العليا، وخلافات بشأن توجهاته العملياتية تجاه إيران وملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة، عن قناة «N12» الإسرائيلية، استنادًا إلى مقابلات مع 10 مسؤولين سابقين كبار في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أن جوفمان أحدث حالة من الاضطراب داخل الموساد منذ توليه رئاسته قبل نحو ستة أشهر، بعدما أجرى تغييرات واسعة في المناصب القيادية وأعاد تشكيل الدائرة المقربة منه.

في المقابل، رفض الموساد هذه الاتهامات، ووصف تقرير «N12» بأنه منحاز ويتضمن تشويهات ومعلومات غير دقيقة، معتبرًا أنه يعيد طرح روايات وادعاءات قديمة ويربط بين أحداث غير ذات صلة لإظهار وجود أزمة داخل الجهاز.

تغييرات واسعة في القيادات العليا

وبحسب التقرير، أقال جوفمان ما يصل إلى أربعة مسؤولين كبار، من بينهم نائب رئيس الموساد، ورئيس شعبة الاستخبارات، ورئيس قسم إيران، ورئيس قسم العمليات، فيما يعتزم مسؤولان آخران، هما مراقب الجهاز ورئيس أحد الأقسام، الاستقالة خلال الشهر الجاري.

ونقلت القناة عن مسؤولين سابقين أن وتيرة الإقالات والاستقالات غير مسبوقة، وأنها أدت إلى خروج عدد من أصحاب الخبرات المتراكمة من الجهاز، معتبرين أن جوفمان، الذي لم يأتِ من داخل المؤسسة الاستخباراتية، لم يمنح القيادات السابقة وقتًا كافيًا لتقييم أدائها قبل إجراء هذه التغييرات.

وأشارت «جيروزاليم بوست» إلى أن أحد أسباب إقالة عدد من المسؤولين السابقين يرتبط باعتقاد جوفمان أن الخطط السابقة لإسقاط النظام الإيراني لم تعد قابلة للتنفيذ بصورتها الحالية، وأنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية أو إلى إعادة صياغة كاملة.

في المقابل، دافع الموساد عن قرارات رئيسه، مؤكدًا أن تغيير القيادات أمر طبيعي عند تولي مدير جديد المسؤولية، وأن هذه التغييرات تستهدف تشكيل فريق يتناسب مع التحديات والمهام المقبلة.

جدل حول الاستعانة بشخصيات من خارج الجهاز

وتطرق التقرير إلى انتقادات بشأن استعانة جوفمان بمستشارين وشخصيات مدنية من خارج المؤسسة الاستخباراتية للمشاركة في مناقشات حساسة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشخصيات من رجال الأعمال المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن بعضهم ارتبط بمبادرات سابقة في قطاع غزة.

وأعرب مسؤولون سابقون، وفقًا للقناة الإسرائيلية، عن مخاوفهم من اطلاع أشخاص من خارج الجهاز على معلومات شديدة السرية، معتبرين أن إشراكهم في منتديات تضم رؤساء الأقسام يمثل خروجًا عن الممارسات التقليدية للموساد.

لكن الجهاز أكد أن الاستعانة بمستشارين خارجيين ممارسة إدارية مقبولة، وأن هؤلاء خضعوا لإجراءات التصريح الأمني اللازمة، ولا يشاركون في المناقشات إلا عند الحاجة وفي نطاق تخصصاتهم.

ملف الهجرة من غزة يثير خلافات داخلية

وفي ملف قطاع غزة، ذكر التقرير أن جوفمان كثف الجهود المتعلقة بالترتيبات اللوجستية لما تصفه إسرائيل بـ«الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من القطاع، وأعاد الاستعانة بعميل سابق في الموساد لتنسيق الاتصالات مع دول قد توافق على استقبال فلسطينيين من غزة.

وأثار هذا التوجه، بحسب مصادر تحدثت إلى «N12»، اعتراضات داخل بعض الدوائر القيادية بالجهاز، إذ اعتبر مسؤولون سابقون أن الانخراط في ملف ذي طبيعة سياسية شديدة الحساسية قد يضع الموساد في قلب خلافات داخلية وإقليمية.

في المقابل، أوضح مصدر في الموساد للصحيفة أن مشاركة الجهاز في هذا الملف بدأت خلال فترة الرئيس السابق ديفيد برنياع، وأن المشروع تنسقه وتقوده هيئة الأمن القومي الإسرائيلية، ضمن أنشطة أوسع للمؤسسة الأمنية، مشددًا على أن الموساد ليس الجهة الرئيسية المسؤولة عنه.

خلاف حول استراتيجية التعامل مع إيران

كما سلط التقرير الضوء على خلافات بشأن رؤية جوفمان للتعامل مع إيران، خاصة مقترحه الاستعانة بجماعات كردية انفصالية في المنطقة ضمن تحركات تستهدف إسقاط النظام الإيراني.

ونقلت «N12» عن مسؤولين أمنيين سابقين انتقادات حادة لهذا التصور، معتبرين أنه يفتقر إلى فهم كافٍ لطبيعة المنطقة، ويواجه فرصًا محدودة للغاية للتنفيذ.

وجاءت هذه الانتقادات عقب زيارة جوفمان إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث التقى مسؤولين أمريكيين لبحث احتمالات استئناف الحرب على إيران، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

وأضاف التقرير أن جوفمان يواجه معضلة استراتيجية تتمثل في الموازنة بين العمليات السرية قصيرة الأجل، مثل الضربات والأنشطة الاستخباراتية داخل إيران، وبين الخطط طويلة الأمد الرامية إلى تغيير النظام.

وأشار إلى أن إخفاق خطط تغيير النظام التي طُرحت في مطلع عام 2026 قد يجعل أي تحركات مستقبلية في هذا الاتجاه أكثر عرضة للتدقيق، وربما لمعارضة بعض حلفاء إسرائيل، بما في ذلك أطراف داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي نهاية التقرير، نقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين انتقادات لطريقة تفكير جوفمان وتعامله مع الحدود المهنية والأخلاقية للعمل الاستخباراتي، في حين دافع الموساد عنه، معتبرًا أن اختلاف أسلوبه وابتعاده عن النهج التقليدي يمثلان عنصرًا من عناصر الإبداع والقدرة على تطوير أداء الجهاز.

