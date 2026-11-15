الجيش الملكي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الثالثة في تاريخه

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توج فريق الجيش الملكى المغربى، اليوم الأحد، بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لسيدات كرة القدم للمرة الثانية على التوالى والثالثة في تاريخه.

جاء ذلك عقب فوز الفريق المغربي على نظيره ماميلودى صن دوانز الجنوب إفريقى "المتوج باللقب فى نسختين سابقتين" 3-1 فى المباراة النهائية اليوم.

وصعد الجيش الملكى لهذا الدور على حساب "ليكي اف اف الكاميروني" بهدف نظيف و"صن داونز" على حساب "كايمبي مسلم" الأوغندي 4-1 بالدور نصف النهائي.

وحصد "ليكي اف اف" الكاميروني المركز الثالث والميدالية البرونزية بالبطولة عقب فوزه أمس على "كايمبي مسلم" 5-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأقيمت البطولة في نسختها السادسة على ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة من 1 وحتى 15 نوفمبر الجاري.

يذكر أن الجيش الملكي كان توج باللقب أعوام 2025 و2022.