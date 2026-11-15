رومانيا تندد بضربات الطائرات المسيرة على سفن البحر الأسود

أُصيبت ثلاث سفن تجارية بالقرب من ساحل رومانيا، ما دفع إلى نشر مقاتلات وتجديد الدعوات لدعم حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتعزيز أمن البحر الأسود.

وأدان رئيس الوزراء الروماني لوكا نيكوليسكو، اليوم الأحد، ضربات الطائرات المسيرة التي استهدفت ثلاث سفن تجارية بالقرب من ساحل بلاده على البحر الأسود، متعهداً بالعمل مع حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز الأمن في المنطقة عقب الهجمات الأخيرة، وفقا لمجلة بوليتيكو الأوروبية.

وقال نيكوليسكو في منشور على منصة "إكس": "هذه الحوادث غير مقبولة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي". وأضاف أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في تدهور الوضع الأمني في البحر الأسود.

وأُصيبت السفن مساء أمس السبت وخلال الليل بالقرب من سولينا، وهو ميناء روماني حيث يلتقي نهر الدانوب بالبحر الأسود.

وأُصيبت ناقلة النفط "إيفيا بترول 5" التي ترفع علم اليونان بعد الساعة التاسعة مساء بقليل، وتبعها بعد 35 دقيقة ضربة على سفينة أخرى، هي "مارسول"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الرومانية نشر على صفحتها على فيسبوك.

وقالت الوزارة: "في كلتا الحالتين، أخمدت الحرائق من قبل طواقم السفينتين. ولم يبلغ عن وقوع إصابات".

كما أبلغت سفينة ثالثة، هي "علي نجفوف"، عن تعرضها لضربة خلال الليل. وما يزال من غير الواضح من الذي أطلق الطائرات المسيرة.

ورصد الجيش الروماني أهدافاً جوية على شاشات الرادار وأرسل طائرات مقاتلة من طراز (F-16) إلى الأجواء. كما أصدرت السلطات تحذيرات للسكان بالقرب من الساحل بشأن التهديدات المحتملة للطائرات المسيرة.