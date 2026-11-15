باحث: واشنطن تصعّد الحصار الاقتصادي بعد فشل إخضاع إيران

قال الدكتور محمد خيري، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم مختلف أدوات الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري لإخضاع النظام الإيراني، في ظل عدم تحقيق العقوبات والحصار الاقتصادي النتائج التي كانت تأملها الإدارة الأمريكية.

وأضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن واشنطن فرضت عقوبات اقتصادية بالتنسيق مع دول أوروبية، إلى جانب حصار بري على المنافذ الإيرانية مع دول الجوار، وحصار بحري على الموانئ الإيرانية، بما أدى إلى تقييد قدرة طهران على تصدير النفط.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية كانت تراهن على أن تؤدي التداعيات الاقتصادية للحصار إلى إحداث اضطرابات داخلية في إيران، من خلال خروج تظاهرات تطالب بإسقاط النظام، أو إجبار القيادة الإيرانية على العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات.

وأشار إلى أن استمرار الموقف الإيراني الرافض للاستجابة للضغوط دفع الولايات المتحدة إلى إعادة طرح الخيار العسكري، من خلال تنفيذ مناوشات وضربات تستهدف إضعاف القدرات الإيرانية وإجبار النظام على تغيير مواقفه.

وفي سياق متصل، أشار خيري إلى وصول حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جيرالد آر فورد» إلى منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لما أُعلن عن وصولها في اليوم التالي للمداخلة، معتبرًا أن التحركات العسكرية الأمريكية تمثل أحد أوجه التصعيد في التعامل مع إيران.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه نائبه جيه دي فانس إلى الابتعاد عن المسار التفاوضي مع إيران والتركيز على بعض الملفات الداخلية، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، عدم رضا الإدارة الأمريكية عن مسار المفاوضات والنتائج التي حققتها.

وأكد الباحث أن الولايات المتحدة لم تعد تجد تجاوبًا من النظام الإيراني رغم الضغوط المتواصلة، الأمر الذي دفعها إلى الجمع بين الحصار الاقتصادي والتحركات العسكرية، في محاولة للتأثير على حسابات طهران الاستراتيجية.