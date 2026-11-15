بيان بريطاني أسترالي كندي إيطالي: الوضع الإنساني في غزة كارثي

أصدرت 4 دول غربية هي بريطانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا، بيانا مشتركا حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، حثوا خلاله إسرائيل على السماح بوصول المساعدات فورا ودون عوائق لأنحاء القطاع.

جاء في البيان الرباعي المشترك: "نحن، وزراء خارجية أستراليا وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، نؤكد بوضوح أن الوضع الإنساني على الأرض في غزة يزداد سوءاً مع حلول فصل الشتاء".

وأضاف البيان المنشور على الموقع الإليكتروني للحكومة البريطانية "قد تسببت الفيضانات الأخيرة في تفاقم المعاناة، علماً بأن هذه لم تكن سوى العاصفة الأولى في موسم الشتاء".

وقال إن سكان غزة في أمسّ الحاجة إلى المأوى والمساعدات الإنسانية، ومع ذلك، لا تزال 150 ألف خيمة وغيرها من الإمدادات الحيوية عالقة عند الحدود، وتُمنع من الدخول إلى غزة.

وأشار البيان الرباعي إلى أن هذا الوضع يمكن تداركه بالكامل؛ إذ لا يزال هناك متسع من الوقت للتحرك قبل أن يشتد وطأة فصل الشتاء، لذا نحث حكومة إسرائيل اليوم على وضع حد لهذه التأخيرات فوراً، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وسريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وأكد البيان ضرورة فتح المعابر والسماح بدخول الخيام، كما ينبغي السماح بدخول المواد ذات الاستخدام المزدوج الضرورية للعمليات الإنسانية ومراحل التعافي المبكر، قبل فوات الأوان.

وتابع: "يتعين على جميع الأطراف تنفيذ الخطة الشاملة الخاصة بغزة، واحترام وقف إطلاق النار والالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".