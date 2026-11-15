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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تشييع رفات 70 شهيدا انتشلوا من تحت الأنقاض شمال مدينة غزة

تشييع رفات 70 شهيدا انتشلوا من تحت الأنقاض شمال مدينة غزة
تشييع رفات 70 شهيدا انتشلوا من تحت الأنقاض شمال مدينة غزة
أ ش أ

شيّع أهالي غزة، اليوم / الأحد /، رفات وجثامين 70 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض المباني والمنازل المدمرة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنين وطواقم محلية انتشلوا نحو 70 جثمانًا منها 60 جثمانا معلومة الهوية، وسط معيقات وصعوبات ونقص الإمكانيات والمعدات اللازمة لعمليات رفع الركام والأنقاض التي تحتها رفات شهداء.
وتتواصل في قطاع غزة عمليات انتشال الرفات والجثامين بالتعاون بين جهات محلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من تحت ركام البنايات المدمرة جراء القصف الاسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.
ويمنع الاحتلال انتشال الجثامين تحت البنايات المدمرة في منطقة ما يسما بالخط الأصفر التي يسيطر عليها شرق طريق صلاح الدين الرئيسي في القطاع.
يشار إلى أن نحو 8000 جثمان ورفات لازالت موجودة تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر2023.

أهالي غزة أنقاض المباني قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة

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