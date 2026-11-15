محللي شبكه سكاي سبورتس: مرموش يعد من الصفقات غير الموفقة مع توتنهام

يواجه الدولي عمر مرموش نجم توتنهام انتقادات وفق تقييمات محللي شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية خاصه بعد تقييم صفقات الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز

وأكد محللي شبكه سكاي سبورتس عبر برنامج «مجتمع السبت»، أن مرموش يعد من الصفقات غير الموفقة حتى الآن حيث انه لم يقدم المستوى المطلوب .

واتفق مقدمو البرنامج، أن مرموش ضمن الصفقات غير الناجحة حتى الآن.

وأكد المحلل جوليان لورينز: " دإنه لم يعتبر مرموش مهاجم صريح بالمواصفات التي يحتاجها توتنهام، كما أبدى شكوكه بشأن مدى ملاءمة إمكانيات لاحتياجات الفريق ".