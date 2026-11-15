وزير الخارجية الإيراني يصل باكستان علي رأس وفد سياسي واقتصادي

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قبل قليل، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وزير الخارجية الإيراني يصل باكستان

وحسب وكالة إرنا الإيرانية تأتي زيارة عراقجي، للمشاركة في الاجتماع الثلاثين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، على رأس وفد سياسي واقتصادي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي سياق متصل، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة لتجدد الهجوم الإيراني الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة باستخدام الطائرات المسيّرة، مؤكدة رفضها لكافة الاعتداءات التي تهدد أمن الدول واستقرارها في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.