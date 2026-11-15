فضيحة تسريبات تهز البنتاجون.. إدارة ترامب تلاحق ضابطا أمريكيا كبيرا كشف أسرارا عسكرية

كشفت مصادر لصحيفة واشنطن بوست، يوم الأحد أن إدارة ترامب قد تبدأ إجراءات جنائية ضد الفريق بريت سيلفيا الرئيس السابق لمديرية التخطيط الاستراتيجي في هيئة الأركان الأمريكية المشتركة.

فضيحة تسريبات في البنتاجون

وأضافت "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر، أن المزاعم التي وجهها فريق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في البنتاجون ضد سيلفيا أُحيلت إلى وزارة العدل الأمريكية.

وفي السياق نفسه، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مصادر قولهم أن سيلفيا يخضع للتحقيق بتهمة تسريب معلومات لصحيفتي "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز".

والأسبوع الماضي سعى مجلس النواب الأمريكي إلى عزل وزير الدفاع إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل، حيث صوت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات، لصالح إحالة قرار العزل على اللجنة القضائية، مما يؤدي فعليا إلى عرقلة تصويت كان مقررا الأربعاء حول توجيه اتهامات رسمية إلى هيجسيث.