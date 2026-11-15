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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاميرات مراقبة ومقاعد لذوي الهمم.. أحمد موسى يكشف عن مميزات قطارات المترو الجديدة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى عن أبرز التجهيزات والخدمات التي توفرها القطارات الجديدة بالخط الأول لمترو الأنفاق، مؤكدًا أنها تضم مجموعة من الإمكانات التي تستهدف تحسين تجربة الركاب ورفع مستويات الأمان والراحة خلال الرحلات.

إجراء أعمال الصيانة الدورية

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن القطارات الجديدة مزودة بكاميرات مراقبة وأنظمة أمان متطورة، إلى جانب إجراء أعمال الصيانة الدورية، بما يساهم في الحفاظ على كفاءة التشغيل.

وأضاف أن التجهيزات تشمل تخصيص عربات للسيدات، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن وجود شاشات إلكترونية لعرض المعلومات الخاصة بمسارات القطارات والخطوط والمحطات، لمساعدة المواطنين على معرفة وجهاتهم بسهولة.

التنقل بين المناطق المختلفة

وشدد موسى على أهمية الحفاظ على مترو الأنفاق باعتباره أحد المرافق العامة التي تخدم ملايين المواطنين، مؤكدًا أن المترو من أكثر وسائل النقل سهولة في التنقل بين المناطق المختلفة، داعيًا الركاب إلى المحافظة عليه باعتباره ملكًا لجميع المصريين.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى القطارات الجديدة مترو الأنفاق

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