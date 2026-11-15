قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة داخل الموساد.. إقالات قيادية وخلافات حول استراتيجية إيران وملف غزة
الاتحاد الأوروبي: الشراكة مع مصر لمواجهة التهديدات العابرة للحدود
زيادة 254% خلال 5 سنوات.. كيف تطور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟
تحقيق يكشف اختطاف إسرائيل جنرالين إيرانيين وقتل أحدهما بحثا عن طيار مفقود منذ 40 عاما
محمد فريد: 1330 فرصة في 9 قطاعات على خريطة مصر الاستثمارية
الوزراء: 26 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص.. ووزارة العمل تراقب تنفيذ الحد الأدنى للأجور
للمرة الثانية.. الفصائل اليمنية تستهدف المدينة المنورة بمسيرة
الوزراء: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. وزيادة العلاوة الدورية
الفصائل اليمنية تستهدف محطتين لضخ النفط بمنطقة الرياض
يا واد يا تقيل.. حسين فهمي يرقص بالعصا على أنغام المزمار في مهرجان القاهرة السينمائي
خلال 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف خطة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
حقوقي فلسطيني: منع الخيام والكرفانات عن غزة يفاقم الكارثة الإنسانية ويدفع نحو التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: «دولة التلاوة» يعكس عراقة الحضارة المصرية وتنوع هويتها

جرجس لاوندي
جرجس لاوندي

أشاد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، ببرنامج «دولة التلاوة»، مؤكدا أنه يمثل تجربة إعلامية وثقافية مهمة تعكس عراقة الحضارة المصرية وثراء هويتها، وتعيد تسليط الضوء على المدرسة المصرية العريقة في تلاوة القرآن الكريم، التي صنعت لمصر مكانة استثنائية في العالمين العربي والإسلامي.

برنامج دولة التلاوة 

وأكد لاوندي أن قيمة البرنامج تتجاوز حدود المنافسة التلفزيونية، فهو يعيد إحياء أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية، ويذكر الأجيال الجديدة بمكانة كبار القراء المصريين الذين أصبحت أصواتهم جزءا من الذاكرة والوجدان، مشيرا إلى أن مصر تمتلك تراثا دينيا وثقافيا وإنسانيا ممتدا، يعكس تاريخا طويلا من التنوع والتعايش.

وأضاف أن الحديث عن الهوية المصرية لا يمكن فصله عن مشاهدها الحضارية والإنسانية التي تشكلت عبر قرون، حيث يتجاور صوت الأذان مع دقات أجراس الكنائس، في صورة تعبر عن مجتمع متنوع تجمع أبناءه أرض واحدة وتاريخ مشترك وانتماء لوطن واحد، مؤكدا أن هذا التنوع يمثل مصدر قوة وثراء للشخصية المصرية.

تقديم الرموز المصرية بصورة عصرية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نجاح برنامج «دولة التلاوة» يؤكد قدرة الإعلام على تقديم محتوى هادف يربط الأجيال الجديدة بجذورها الحضارية، ويعيد تقديم الرموز المصرية بصورة عصرية، لافتا إلى أهمية البناء على هذه التجربة لإطلاق مشروعات إعلامية وثقافية أوسع تستهدف حماية التراث الوطني وتوثيقه.

«مصر.. ذاكرة حضارة» مشروع وطني لتوثيق التراث المصري

وفي هذا السياق، اقترح النائب جرجس لاوندي إطلاق مشروع وطني تحت عنوان «مصر.. ذاكرة حضارة»، يستهدف توثيق وحماية التراث المصري المادي وغير المادي، والحفاظ على رموزه وشخصياته وإبداعاته في مختلف المجالات، بما يضمن انتقال هذا الإرث الحضاري إلى الأجيال القادمة.

وأوضح أن المشروع يمكن أن يتضمن إنشاء مكتبة رقمية وطنية تضم التسجيلات النادرة لكبار القراء والمنشدين، والترانيم الكنسية، والوثائق والصور التاريخية، إلى جانب إنتاج أفلام وثائقية وأعمال إعلامية تسلط الضوء على الرموز التي أسهمت في تشكيل الوجدان المصري، في مجالات التلاوة والإنشاد والموسيقى والفنون الشعبية والأدب والعمارة.

وشدد على أهمية مشاركة وزارات الثقافة والاتصالات والتعليم والجهات الإعلامية المعنية، بالتعاون مع المؤسسات الدينية والثقافية، في تنفيذ المشروع، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أرشفة التراث وإتاحته بصورة مبسطة وجاذبة للشباب.

وأكد لاوندي أن المشروع يستهدف تقديم صورة متكاملة عن الحضارة المصرية، لا تقتصر على الآثار والمعالم التاريخية، وإنما تمتد إلى التراث الإنساني والثقافي الذي صنعه المصريون عبر أجيال متعاقبة، مشيرا إلى أن حماية هذا التراث مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك حضارة لا تختزل في مرحلة تاريخية أو مكون ثقافي واحد، وإنما تقوم على تراكم إنساني وثقافي ثري، وأن الحفاظ على هذا التنوع وتقديمه للأجيال الجديدة يمثل استثمارا في الوعي والانتماء والهوية الوطنية.

دولة التلاوة البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

إنبي

إنبي يتوج بلقب بطولة الأندية العربية لرجال تنس الطاولة

رونالدينيو

بعد غياب 11 عاماً.. رونالدينيو يبدأ أساسياً مع رافينا ضد فورلي في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي

منتخب بلجيكا

تشكيل منتخب بلجيكا لمواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد