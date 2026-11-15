برلماني: «دولة التلاوة» يعكس عراقة الحضارة المصرية وتنوع هويتها

أشاد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، ببرنامج «دولة التلاوة»، مؤكدا أنه يمثل تجربة إعلامية وثقافية مهمة تعكس عراقة الحضارة المصرية وثراء هويتها، وتعيد تسليط الضوء على المدرسة المصرية العريقة في تلاوة القرآن الكريم، التي صنعت لمصر مكانة استثنائية في العالمين العربي والإسلامي.

برنامج دولة التلاوة

وأكد لاوندي أن قيمة البرنامج تتجاوز حدود المنافسة التلفزيونية، فهو يعيد إحياء أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية، ويذكر الأجيال الجديدة بمكانة كبار القراء المصريين الذين أصبحت أصواتهم جزءا من الذاكرة والوجدان، مشيرا إلى أن مصر تمتلك تراثا دينيا وثقافيا وإنسانيا ممتدا، يعكس تاريخا طويلا من التنوع والتعايش.

وأضاف أن الحديث عن الهوية المصرية لا يمكن فصله عن مشاهدها الحضارية والإنسانية التي تشكلت عبر قرون، حيث يتجاور صوت الأذان مع دقات أجراس الكنائس، في صورة تعبر عن مجتمع متنوع تجمع أبناءه أرض واحدة وتاريخ مشترك وانتماء لوطن واحد، مؤكدا أن هذا التنوع يمثل مصدر قوة وثراء للشخصية المصرية.

تقديم الرموز المصرية بصورة عصرية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نجاح برنامج «دولة التلاوة» يؤكد قدرة الإعلام على تقديم محتوى هادف يربط الأجيال الجديدة بجذورها الحضارية، ويعيد تقديم الرموز المصرية بصورة عصرية، لافتا إلى أهمية البناء على هذه التجربة لإطلاق مشروعات إعلامية وثقافية أوسع تستهدف حماية التراث الوطني وتوثيقه.

«مصر.. ذاكرة حضارة» مشروع وطني لتوثيق التراث المصري

وفي هذا السياق، اقترح النائب جرجس لاوندي إطلاق مشروع وطني تحت عنوان «مصر.. ذاكرة حضارة»، يستهدف توثيق وحماية التراث المصري المادي وغير المادي، والحفاظ على رموزه وشخصياته وإبداعاته في مختلف المجالات، بما يضمن انتقال هذا الإرث الحضاري إلى الأجيال القادمة.

وأوضح أن المشروع يمكن أن يتضمن إنشاء مكتبة رقمية وطنية تضم التسجيلات النادرة لكبار القراء والمنشدين، والترانيم الكنسية، والوثائق والصور التاريخية، إلى جانب إنتاج أفلام وثائقية وأعمال إعلامية تسلط الضوء على الرموز التي أسهمت في تشكيل الوجدان المصري، في مجالات التلاوة والإنشاد والموسيقى والفنون الشعبية والأدب والعمارة.

وشدد على أهمية مشاركة وزارات الثقافة والاتصالات والتعليم والجهات الإعلامية المعنية، بالتعاون مع المؤسسات الدينية والثقافية، في تنفيذ المشروع، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أرشفة التراث وإتاحته بصورة مبسطة وجاذبة للشباب.

وأكد لاوندي أن المشروع يستهدف تقديم صورة متكاملة عن الحضارة المصرية، لا تقتصر على الآثار والمعالم التاريخية، وإنما تمتد إلى التراث الإنساني والثقافي الذي صنعه المصريون عبر أجيال متعاقبة، مشيرا إلى أن حماية هذا التراث مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك حضارة لا تختزل في مرحلة تاريخية أو مكون ثقافي واحد، وإنما تقوم على تراكم إنساني وثقافي ثري، وأن الحفاظ على هذا التنوع وتقديمه للأجيال الجديدة يمثل استثمارا في الوعي والانتماء والهوية الوطنية.