حقك عليّا يا أخويا ما تزعلش.. «الحسين» ينهار من البكاء على شقيقه «الحسن» التوأم بعد خروجه من «دولة التلاوة»

سادت حالة من الحزن الشديد على المتسابق الحسين بركات، وبكى بشدة بعد ما غادر شقيقه التوأم من منافسات برنامج دولة التلاوة.

واحتوت والدة الشقيقين كلا منهما وهدأت الحسين بركات بعد ما رأته يبكي بشدة وتزرف عينيه بالدموع حزنًا على فراق شقيقه في المسابقة.

وجاءت نتيجة المتسابقين في حلقة اليوم من دولة التلاوة اليوم على النحو التالي:

محمد عبد الرحمن الخولي: 274

يوسف الصواف: 270

الحسن بركات: 271

الحسين بركات: 273

نصر السيد نصر: 265

بدر عبد الحكيم: 273

محمد رضا العشري: 274

عباس العيسوي: 272

وفي نهاية الحلقة، غادر المنافسة كل من: المتسابق: نصر السيد نصر، والمتسابق: الحسن بركات.

معلومات عن الحسن والحسين

شارك الطالبان التوأم الأزهري الحسن بركات والحسين بركات، ابنا الـ17 عامًا في حلقة اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة برفقة 6 متسابقين آخرين في حلقة اليوم.

وفي شهر رمضان الماضي، أمَّ الطالبان التوأم الأزهري الحسن بركات والحسين بركات، ابنا الـ16 عامًا وقتها، وهما بالصف الثاني الثانوي الأزهري، جموع المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر، ليصبحا أصغر طالبين يؤمّان المصلين في الأزهر الشريف.

وقال التوأمان: "نشأنا في بيت قرآني، وجدي أنجب 6 أبناء كلهم حافظون للقرآن، ونحن الجيل الثالث منهم، ومن بيننا 9 حافظين للقرآن، والدي رأى في المنام أننا نقرأ أمام كبار قرّاء مصر، واستحسنوا قراءتنا".

وأضاف الحسن حسام رزق: "عندما علمت بأنني سأؤم المصلين في الجامع الأزهر شعرت بالخوف والارتباك، لكن عند دخولي أول ركعة نزلت عليَّ السكينة، وشعرت كأنني أصلي بمفردي، والحمد لله على توفيقه" متمنيا الالتحاق بكلية علوم القرآن الكريم وأصبح دكتورًا فيها.

ووجّه الشكر لوالديه قائلاً: "أشكر والدي ووالدتي وكل من ساعدنا على حفظ القرآن، وأشكر جميع شيوخ الأزهر، خاصة الشيخ إسماعيل والشيخ محمد، وجميع العلماء الأزهريين".

واختتم قائلاً: "أنصح كل الشباب ألا يجعلوا بينهم وبين القرآن أي فاصلة، وأن يواظبوا على قراءته يوميًا، ولو صفحة واحدة، فالخاسر الوحيد هو من يبتعد عن كتاب الله".