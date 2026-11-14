مصطفى حسني يوصي متسابق «دولة التلاوة» بخدمة والده: كل ما تكبر خليك تحت رجل أبوك

شهدت الحلقة الثانية من برنامج «دولة التلاوة» لحظة إنسانية مؤثرة، بعدما وجه الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة التحكيم، نصيحة للمتسابق محمد رضا العشري، بشأن أهمية بر والده ورد الجميل له، تقديرًا لدوره في تنشئته على حفظ القرآن الكريم.

نصيحة مصطفى حسني

وجاءت نصيحة مصطفى حسني بعدما كشف محمد رضا العشري عن تفاصيل رحلته مع القرآن الكريم، مؤكدًا أن والده كان رفيق دربه وصديقه الوحيد منذ الصغر، وأنه صاحب الفضل الأكبر في تعليمه وحفظه لكتاب الله.

وقال المتسابق إن والده كان يرافقه في رحلة حفظ القرآن منذ طفولته، مشيرًا إلى أن أسرته بأكملها تنتمي إلى أهل القرآن، وأن حب كتاب الله متوارث داخل العائلة جيلًا بعد جيل، مضيفًا: «والدي كان الصاحب الوحيد ليا، حفظنا القرآن من صغرنا، وبيتنا كله أهل قرآن، ذرية بعضها من بعض».

مصطفى حسني: كل ما تكبر خليك تحت رجل أبوك

ومن جانبه، وجه الداعية مصطفى حسني رسالة مؤثرة للمتسابق، أوصاه خلالها بالإحسان إلى والده ومواصلة خدمته وبره، مؤكدًا أن أقل ما يمكن تقديمه له هو رد جزء من جميله، بعدما كان سببًا في نشأته على حفظ القرآن الكريم.

وقال حسني للمتسابق: «أحسن صحبة والدك، وافضل في خدمته، لأنه أبسط حاجة في رد الجميل إنه جعلك من أهل القرآن، حتى يظهرك الله ويشهرك ويكرمك، وكل ما تكبر خليك تحت رجل أبوك».