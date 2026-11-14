مصطفى حسني يترك مقعده في «دولة التلاوة» لمساندة نصر السيد نصر.. ورسالة مؤثرة عن حسن الظن بالله

شهدت الحلقة الثانية من برنامج «دولة التلاوة» لحظة إنسانية مميزة، بعدما حرص الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة التحكيم، على ترك مقعده والتوجه إلى المتسابق نصر السيد نصر، لمساعدته على الخروج من الاستوديو، ممسكًا بيده وسط ابتسامة عكست أجواء الدعم والتقدير.

حفظ القرآن وتعلم أحكام تلاوته

وجاءت هذه اللحظة عقب مشاركة نصر السيد نصر في منافسات البرنامج، حيث تحدث عن بداية رحلته مع القرآن الكريم، مؤكدًا أنها انطلقت منذ طفولته، شأنه شأن كثير من أبناء الأزهر الشريف الذين ينشأون على حفظ القرآن وتعلم أحكام تلاوته.

إشادة لجنة التحكيم

وحظيت قراءة المتسابق بإشادة لجنة التحكيم، التي أثنت على أدائه، ووجهت له كلمات التشجيع والدعاء، قائلة: «أحسنت وبارك الله فيك، إمام بارع، وإن شاء الله إلى مزيد من الرفعة والتفوق».

ومن جانبه، أشاد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بأداء نصر السيد نصر، معربًا عن تقديره لمستواه في التلاوة، وقال له: «أحسنت وأبدعت، بارك الله فيك، وأنار الله بصرك وبصيرتك بنور القرآن».

مصطفى حسني يوجه رسالة عن حسن الظن بالله

وفي لفتة إيمانية، وجه الداعية مصطفى حسني رسالة مؤثرة للمتسابق، تحدث خلالها عن أهمية الاطمئنان إلى الله وحسن الظن به خلال رحلة الإنسان في التقرب إليه.

وأكد حسني أن الإنسان ينبغي أن يثق في رحمة الله وفضله، وأن تكون ظنونه بربه دائمًا حسنة، موضحًا أن التضحية في سبيل الله والعمل الصالح يجب أن يصاحبهما يقين بالخير والرضا بما يقدره الله.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرّف الأمة بربها، وعلمها كيف تحسن الظن به وتثق في رحمته وكرمه، مشيرًا إلى أن المؤمن أولى الناس بالتمسك بحسن الظن بالله والاطمئنان إلى فضله.